現省2000元！好市多「潮男單品」回歸引暴動　網嗨：比美國便宜

▲好市多推出經典流行外套。（示意圖／記者黃可昀攝）



記者黃可昀／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）時常有低於行情的特價商品，名牌鞋、知名外套等等都曾出現過。新北一名男子日前到中和好市多，無意間瞄到衣服區有件新品，「店員都說搶手貨，懂的人一定懂」，網友看了也嗨喊「現省2000元！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，這個幾年前曾風靡流行圈的單品又出現了，而且價格優惠到讓人很難不心動，「不買真的對不起自己」。據了解，這個19日首日開賣的夯品就是Alpha Industries的MA-1 NASA飛行外套，官網上定價一件5990元，好市多則賣3899元，比網路上便宜了2000元，折扣給的相當有誠意。

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▲MA-1飛行外套。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



網友回應，這價格確實很吸引人，在網路上很難買到這麼低的價格，「3年多有買一件3499，當初很難買」、「比美國還便宜」、「個人覺得很好穿呀，Alpha的ma1在其他地方根本不是這價錢，這對軍裝癖是必備品耶」、「三年前買一件穿到現在，寒流穿一件短袖然後穿這件，暖到會流汗的那種。」

不過，這件MA-1 NASA飛行外套風格相當鮮明，雖然幾年前在台灣曾帶起一波潮流，但其實很挑人的身型，穿起來好不好看見仁見智，「之前老爸很開心的買了，穿了以後被老媽說像警衛」、「這個真的很挑人⋯在好市多試穿了⋯覺得⋯⋯就放回去了，不然還蠻便宜的」、「我ok你先買」。