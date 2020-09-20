影／東海氣爆釀4死若屬人為　法界坦言：被害家屬恐求償無門

記者李忠憲／台中報導

東海商圈19日民宅氣爆造成4死1傷，並燒損多戶民宅及汽機車，檢警不排除人為因素造成，受害者該如何求償，律師及法界人士都認為，如確定是人為，兇手涉及《刑法》殺人及公共危險罪都會獲不起訴外，受害人《民法》損害賠償也將求償無門，除了犯罪被害人保護法給予補償外，只能自己認賠。

▲東海氣爆造成4死，法界坦言若是人為，受害家屬將求償無門。（圖／記者李忠憲攝）

曾任檢察官的李俊儀律師表示，東海氣爆造成人員傷亡及財物損害，如依媒體報導朝向人為，也就是陳姓男子故意造成氣爆，造成前妻、兒子及對面12號吳老先生死亡，已涉及殺人及公共危險重罪。

民事部分，死、傷者可依民法提出損害賠償，求償醫藥費、生活補貼、喪葬費及精神賠償等；氣爆造成房屋、汽機車等動產損傷，被害人也舉證求償，如相關證據因氣爆滅失，也可提出照片等證明確實有這物品，由法官依年限折減。若真的無法舉證，通常法官也會在精神賠償部分拉高，弭補被害人損失。

李俊儀坦言，如果確定是陳男故意造成氣爆，加上陳男已死亡，地檢署偵結將做出不起訴處分，民事求償也將求償無門。死者家屬目前可領到的，只有政府提供犯罪被害人補償金，死亡者最高可領40萬。

▲東海氣爆現場滿目瘡痍。（圖／記者李忠憲攝）

法界人士也認為，如果確定氣爆是陳姓男子，由於加害人已死亡，死傷家屬恐怕除了犯罪被害人補償金外，其他都求償不到。他也認為，公共危險罪的放火罪是放火後讓它延燒，但氣爆是屬於瞬間大範圍破壞，惡性應比放火來得嚴重，應該修法針對氣爆部分加重刑責。

另外，故意開瓦斯造成氣爆的人大多屬精神有疾病，而法律上針對精神疾病犯罪者規範不足，光是在精神鑑定，就無強制力要求鑑定，如果對方不配合根本沒轍。一般民眾認為判死或關到死並不切實際，未將精神疾病治療好就放出來，仍極可能再犯案，強制治療配套應盡早修法執行。

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