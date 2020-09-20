影／東海氣爆炸爛他2棟房！屋主曝慘況「才花200萬整理」：冷氣只吹1次

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市龍井區新興路（東海商圈）一處住宅19日凌晨4時許發生嚴重氣爆，包括7號、9號、10號、11號、12號、13號等房屋都遭到波及，釀成4死1傷的慘劇！9號屋主無奈喊，房子去年才花200萬整理，要讓2個在海外的孩子回家住，孰料，畢生辛苦打拚賺來的7號、9號房屋都在這場氣爆中遭受波及，讓他欲哭無淚。

▲▼東海氣爆他2棟房遭波及，屋主重回「戰爭現場」心碎。（圖／記者白珈陽攝，下同）

9號屋主表示，「房子去年才花200萬整理，要給2個在海外的孩子回來住，冷氣才吹過1次」，另外，受到波及的7號房屋也是9號屋主的，讓他心痛自嘲，「我一生辛苦賺這2棟房子，運氣是不是可以去買樂透了」，形容屋內就像戰爭過後，遇上這起氣爆根本就是無妄之災。

9號屋主妻20日上午回到現場整理房子時，見到屋內慘況，也忍不住連連唉聲嘆氣指出，地下室幾乎全毀，1樓以上天花板掉落、玻璃震碎，至於7號房屋地下室牆壁則是因氣爆時威力猛烈，當場突出龜裂，水管也破裂淹水，夫妻倆一生的心血毀於一旦，讓2人十分心碎。

回顧事發經過，這起氣爆案發生於19日凌晨4時許，突然一聲「碰」巨響，嚇壞附近住戶，氣爆火球直接竄到對街透天厝，火勢沿著巷道兩旁一路延燒，共造成6戶民宅起火燃燒，其中12號的73歲吳姓老房東因不良於行葬身火窟，11號的42歲陳姓男子、37歲陳妻、8歲陳姓男童一家3口也命喪火場之中。

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