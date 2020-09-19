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雲科工業區廠商捐贈消防衣50套、600枚住警器　為防災加強防護

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▲雲林科技工業區廠商協進會暨38家公司今日共同捐贈消防衣50套及住宅用警報器600只捐贈典禮，由雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林科技工業區廠商協進會暨38家公司今日共同捐贈消防衣50套及住宅用警報器600只捐贈典禮，由雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技工業區廠商協進會暨38家公司今（19）日上午藉由「雲林科技工業區產官學交流會暨國立雲林科技大學聯名展售會」活動，共同捐贈消防衣50套及住宅用警報器600只捐贈典禮，由雲林縣長張麗善代表受贈。

雲林縣長張麗善表示，雲林科技工業區1994年由經濟部選定於大北勢、竹圍子與石榴班等3處台糖農場做為科技工業發展基地，至今科技園區擁有充足完善的水利、電力基礎設施、廢水處理設施及天然氣等公共資源，提供良好的競爭條件。縣府將招商設廠工作設為首位，期待獲得國內外大廠的青睞，可以來雲林設廠，縣府一定會給予最大的熱誠，採取更簡化快速的作業方式，來協助有意願的公司，讓投資開發案早日順利成行。

雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅表示，有鑑於消防安全及火災預防之重要性，此次藉著「雲林科技工業區產官學交流會暨國立雲林科技大學聯名展售會」活動，聯合工業區內公司及個人共同捐贈消防衣及住宅用警報器，期能提升消防救災戰力及老舊住宅火災預警，為社會安全防護網，盡一己之力，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

雲林縣消防局指出，「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。消防局團隊堅守崗位共同打造出安全幸福的雲林，更對雲林科技工業區廠商協進會暨38家公司及個人善心義舉表示感謝，政府資源有限，地方民力無窮，期望拋磚引玉，讓救災效率更加提升。


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