通緝男闖李登輝追思會欲滋事　遭攔嗆警：「吃飽撐著？」反曝身分

記者陳豐德／新北報導

李前總統追思告別禮拜19日在淡水舉行，卻有名李姓男子意圖不軌接近會場，在周遭警戒的警方發現李男行跡怪異，疑似有陳抗的動機及行為隨即趨前攔下，盤查時李男還嗆警方「為何要問那麼清楚，吃飽撐著嗎？」態度十分強硬，直到員警用警用電腦查詢後，發現李男是妨害名譽的通緝犯，當場將其帶返歸案。

▲通緝犯打算闖入前總統李登輝追思會現場遭攔下。（圖／記者陳豐德翻攝）



水源派出所副所長藍富順表示，19日8時許在中正路與建設街口擔任李前總統追思告別禮拜的周圍道路警戒時，發現李男（65歲）獨自一人揹著背包，不斷徘徊並不時向在場的員警觀望，此舉引起員警的注意力，立即趨前關心，詢問是否要來觀禮，並好心提醒要有邀請卡才能進入會場。

李男當時自稱為「愛台愛鄉聯誼會」的幹部，特地來追思禮拜會場向李前總統陳情，員警進一步詢問個資，赫然發現李男為妨害名譽的通緝犯，立即通報支援警力帶回偵辦。

李男向警察表示，自己因為沒有住在戶籍地，不曉得被法院通緝，不然不會特意選在警察最多的時候來自投羅網。至於為何要向警察嗆聲吃飽撐著，他則癟事是因為當下覺得陳情被阻撓，才會口氣不好的向警察嗆聲，真得對警察很不好意思。警方將李男偵詢完畢後，依妨害名譽的通緝案，載至台北地方法院歸案，成功化解一場可能發生的擾亂典禮秩序危機。

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