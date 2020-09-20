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口罩男「2秒潑糞」畫面曝！長髮妹塑膠桶戴頭　黃泥漿狼狽淋滿身

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記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義威秀影城外19日深夜傳出潑糞事件，一名身穿黑色T恤、牛仔短褲的長髮女子，突然遭到另名頭戴鴨舌帽的口罩男潑灑整桶排泄物，頓時街頭惡臭沖天。警方調閱監視器畫面，發現當時女子坐在影城外的石椅處，而男子則是提著裝滿穢物的塑膠桶從後方走近，趁女子不注意時將整桶糞水從女子頭部淋下後，隨即快跑離場。目前警方已經掌握相關事證，正循線聯繫涉案男子到案中。

▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

▲長髮女子遭到「糞水淋頭」，裝滿穢物的塑膠桶還一度戴在頭上。（圖／翻攝自爆料公社）

網友在臉書爆料公社PO出照片，表示朋友19日深夜10時許經過信義威秀中庭，目睹長髮女子遭到另名口罩男潑糞瞬間，黃褐色的泥狀糞液從頭部淋下，裝滿穢物的塑膠桶還一度直接「戴」在女子頭上，霎時人來人往的信義街頭惡臭瀰漫；而遭潑糞的女子則坐在石椅上不知如何是好，頭髮上沾滿糞水，衣褲、大腿、鞋子也均遭波及，模樣相當狼狽，好心的路人還拿來礦泉水協助女子先做簡單的清理。

警方事後調閱監視器畫面，發現當時長髮女子坐在影城外的石椅上，而戴著黑色鴨舌帽的口罩男似乎早已鎖定目標，從後方拎著塑膠桶走近，冷不防就將整桶糞水朝著女子頭部淋下，整個犯案過程僅短短2秒，男子得手後也毫不戀棧，立刻快跑離開現場。

誇張畫面在網路上曝光後立即引起網友熱烈討論；警方事後調查，遭潑糞的邱姓女子年僅21歲，初步供稱並不認識潑糞的口罩男，在表明不願提告後自行離開現場。但由於男子潑糞地點位於公共場所，目前警方正積極調閱監視器釐清男子逃跑路線，後續將追緝該名口罩男到案，釐清案情細節與動機。

▼口罩男潑糞過程僅短短2秒，犯後快跑離開現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市信義區長髮妹遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市信義區長髮妹遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝）

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ET快訊
潑糞嫌3特徵曝！　21歲妹說明「不提告原因」
小鬼爸爸點頭致意　連2天「哀戚現身」送兒最後一程
國軍戰備重大調整！　開火「第一擊」規定改了
21歲妹被2秒潑糞影片曝光！　塑膠桶戴頭超狼狽
她通靈見「小鬼躲遺照右下角」　驚喊糟了：6分魂魄沒跟來
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