300人信義威秀目擊潑糞！21歲女從頭淋到腳超慘　警追潑屎哥

記者張君豪／台北報導

一名21歲邱姓女子19日深夜在台北市信義威秀影城前，被一名戴口罩的男子潑糞，她今天（20日）上午在臉書回應當時情形。她說，「我只想過單純的日子」；被問到為何那麼樂觀，她表示，「不然我要自殺嗎？」對此轄區信義警方則表示已掌握犯嫌身分、犯案動機將待犯嫌到案後才能釐清。

▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

被戴口罩黑衣男潑糞的邱女事後在臉書回應：「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

對此信義警方則表示，該案發生在19日深夜10點多，邱女在信義威秀廣場遭男子潑灑糞便，警方到場協助後，邱女表示，「整身都是大便真的很髒，表示將返家盥洗、清理乾淨後會到派出所提告。」

信義警方則表示：黑衣男子對女子潑撒穢物的行為已經觸犯刑法妨害名譽和公然侮辱等罪嫌，目前警方已擴大調閱監視器掌握犯案男子身分，有信心會盡速破案，至於男子當街潑糞的犯案動機，警方則表示須等到犯嫌落網後才能釐清。

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