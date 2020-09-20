「你是在叭什麼！」高雄男下車理論　騎士驚：你拿斧頭是怎樣？

▲高雄旗山區爆發一起行車糾紛，駕駛竟持斧頭下車理論。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄旗山街頭發生一起行車糾紛，疑似是一輛轎車向內側切時忘了打方向燈，駕駛下車與機車騎士爆發口角，但雙方吵歸吵，駕駛疑似為了自保還拿了把小斧頭在手中，讓騎士看了也有點害怕，根據警方了解，這起糾紛案並沒有報案，雙方理論後自行離去，警方將調閱監視器請雙方到案說明，如觸犯社違法將依規定裁罰。

根據了解，機車騎士當時看駕駛下車，有強調「不是要吵架、打架」，駕駛也認同對方的話，但他質疑騎士對他按喇叭，騎士解釋「你沒打方向燈，差點撞到我朋友」，這時駕駛說「我只是稍微偏一點，我有突然切過來嗎？」雙方意見不合爭吵不休，這時騎士說了句「你拿斧頭是怎樣？」顯然對駕駛持斧頭下車理論的舉動有些害怕，不過雙方糾紛之後，就各自離去，並未報案。

▲高雄旗山區爆發一起行車糾紛，駕駛竟持斧頭下車理論。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在19日下午2點多，高雄旗山區延平一路478號前，是一台自小客車與3台重機因行車糾紛爆發口角，經警方檢視影片，雙方理論時，持有小斧頭的男子並無揮舞、攻擊情事，警方將調閱監視器通知相關人員到案說明以釐清案情，如涉及社會秩序維護法第63條(無正當理由攜帶具有殺傷力之器械危險物品)，警方將依規定裁罰。

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