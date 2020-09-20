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遭潑糞原因曝！21歲女前天夜店爆口角　警鎖定「黑衣口罩男」

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記者張君豪／台北報導

一名21歲邱姓女子19日深夜在台北市信義威秀影城前，被一名戴口罩的男子潑糞，她今天（20日）上午在臉書回應當時情形，「我只想過單純的日子」，對此轄區信義警方則表示，已掌握犯嫌身分，至於犯案動機將待犯嫌到案後才能釐清。

▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

▲邱姓女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

據瞭解，被害女子經常去信義區夜店消費，她向警方表示，2天前曾到夜店消費，與其他在同店消費的女子發生口角衝突，是否因此遭懷恨鎖定報復，則有待潑屎哥到案後才能釐清。警方初步研判，應該是夜店消費或者感情糾紛，才會導致這場潑屎衝突。

信義警方表示，該案發生在19日深夜10點多，邱女在信義威秀廣場遭一名戴口罩的黑衣男子潑灑糞便，警方到場協助後，邱女表示，「整身都是大便真的很髒，表示將返家盥洗、清理乾淨後會到派出所提告。」

警方說：遭潑穢物的邱姓女子雖然事發後允諾返家盥洗後會出面報案，並表示應在今天凌晨會到警局提告並說明案發過程，但後來女子就關掉手機迄今尚未報案說明，研判應該是邱女需要清理穢物，加上深夜疲憊所致，但並不影響警方追兇進度，已鎖定一名身穿黑衣黑褲、戴口罩男子犯案後搭計程車離開，目前正擴大追查。

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