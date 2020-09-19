▲新北「幸福文旦」熱賣中，八里展售會尋找專屬幸福柚香。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與八里區農會19日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北幸福柚 平安有保佑」新北文旦柚產地展售會，今年評鑑比賽獲獎得主也在展售會擺攤，文旦柚DIY體驗、互動遊戲以及沙雕、光雕秀可以欣賞，同時來展售會現場使用「三倍券」的消費者，即可兌換文旦柚品嘗券，歡迎大家一起來遊八里、吃在地文旦。

新北市副市長吳明機頒發新北市文旦柚評鑑特等獎時表示，新北市文旦柚種植面積445公頃，產區主要集中於八里、淡水等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。中秋團圓日子即將到來，我們新北幸福文旦柚是送禮的最佳選擇，每吃一口，濃郁的幸福柚香就會在鼻腔裡散開來，快來和最心愛的家人朋友分享幸福的新北文旦柚。

▲新北市副市長吳明機頒特等獎。

柚農張讚群表示，今年各位參賽農友都是箇中好手，很幸運也很開心能夠拿到特等獎的殊榮，從事文旦柚種植至今已經12年，園裡每棵文旦柚都像是我的小孩一樣，一定要每天去園裡看看才安心，也很謝謝許多老客戶長久以來的支持，讓我更有信心持續種出好的文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，好吃的文旦柚需要「天時」、「地利」以及「人和」3大條件，我們八里因為有充足的日照，加上觀音山火山土壤岩以及優秀的果農，因此八里在地所產的文旦柚吃起來果肉香甜又濃郁，甜中帶點微酸，讓人越吃越刷嘴。

▲小朋友參與疊文旦柚活動。

農業局表示，19、20日兩天在八里左岸公園舉辦「新北市文旦柚展售會」，現場除了有得獎柚農擺攤外，還有文旦柚DIY、釣文旦、表演節目以及沙雕、光雕秀可以欣賞，好吃又好玩，歡迎大家一起來柚鄉，尋柚香，來「新北尋找專屬你的幸福柚香」，享受美好的假日時光。

另外9月26、27日在台北希望廣場也可以買到新北文旦柚，歡迎大家共襄盛舉。同時無法出門的民眾也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買到最優質的新北文旦柚!購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購：https://www.gotobali.com.tw/，詳細展售會活動資訊可至八里區農會臉書查詢。

► 美麗最大的祕密

▲民眾參與幸福柚現場活動。