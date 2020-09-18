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2020新北市聯合婚禮夯　公開抽出100對幸運兒喜獲資格

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▲2020新北市聯合婚禮夯 公開抽出100對幸運兒喜獲資格。（圖／新北市民政局提供）

▲2020新北市聯合婚禮夯，公開抽出100對幸運兒喜獲資格。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

抽籤結果出爐！新北市聯合婚禮將於11月1日在淡水漁人碼頭福容大飯店熱鬧登場，各戶所自8月28日至9月15日共受理新人報名，共計196對，18日下午在律師見證下公開抽出正取100對幸運新人參加英雄婚禮派對。

民政局長柯慶忠表示，聯合婚禮是新北市指標性活動，為鼓勵大家樂婚、願生、能養，新北市政府提供生育獎金、設置公托等多項友善婚育服務鼓勵新人勇敢生育。今年因應新冠肺炎疫情防疫措施，聯合婚禮報名首度打破在市府現場排隊方式，改各戶所受理報名；因報名逾100對，18日以公開抽籤方式，抽出100對幸運新人、備取20對，恭喜被抽中的新人們。

▲2020新北市聯合婚禮夯 公開抽出100對幸運兒喜獲資格。（圖／新北市民政局提供）

▲報名逾100對，18日以公開抽籤方式，抽出100對幸運新人、備取20對，恭喜被抽中的新人們。

戶政科長顏耀明表示，市府每年舉辦創意主題婚禮，吸引無數新人熱烈報名參加。去年參與聯合婚禮的100對新人當中，婚後半年內就有26對新手爸媽分享孕育新生命的喜訊。今年邀請百對新人變裝參加英雄婚禮派對，在浪漫滿分的淡水漁人碼頭中市長證婚之下，留下永恆甜蜜回憶！

另外，市府也祭出豐富「起家」獎項，每對新人不僅可以獲得5星級飯店住宿券、及新北最夯的金鏟子等10大好禮；婚禮當天還會加碼抽出鑽石項鍊、冰箱、洗衣機及電視等家電用品，並特別規劃偽出國蜜月行程23組，還有月子照護10組等大獎，讓新人可以安心「做人」增產報國。

2020年新北市聯合婚禮正取、備取之新人名單將於今日公告在民政局網站，網址：www.ca.ntpc.gov.tw，並將以簡訊通知正取的新人，提醒有報名的新人別忘記上網站查看，並同時留意簡訊，相信幸運新人就是你。

► 美麗最大的祕密

▲2020新北市聯合婚禮夯 公開抽出100對幸運兒喜獲資格。（圖／新北市民政局提供）

▲新人江先生，幸運抽中，開心與民政局長柯慶忠合影。

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