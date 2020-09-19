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快訊／李登輝移靈車隊駛離翠山莊　「美日台」政要齊聚真理大學

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▲▼故前總統李登輝告別追思禮拜，家屬進入翠山莊。（圖／記者張榮恩攝）

▲故前總統李登輝告別追思禮拜，家屬進入翠山莊。（圖／記者張榮恩攝）

記者林銘翰／新北報導

故總統李登輝追思告別禮拜19日上午於真理大學舉行，包括總統蔡英文、美國國務次卿柯拉克、前日本首相森喜朗等國內外政要皆會出席。李登輝移靈車隊19日上午8時45分自翠山莊出發，預計在9時20分抵達位於新北市淡水區的真理大學，蔡英文則將在9時30分親自頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率領五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。

為遵從李登輝生前的宗教信仰及家屬意見，總統府選定於1997年落成啟用的真理大學大禮拜堂舉行告別追思禮拜，將以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人、教會兄弟姊妹、各界人士參與。此外，淡江中學也展示李登輝生平事蹟的事件牆，台北賓館留下的13面留言牆也會陳列於此；而府方也以人形立牌方式，呈現李登輝早年在淡江中學的校園景象。

▲▼故前總統李登輝告別追思禮拜。（圖／直播畫面）

▲故前總統李登輝告別追思禮拜會場。（圖／直播畫面）

李登輝移靈車隊19日上午8時45分自台北市士林區翠山莊出發，沿途行經至善路、福林路、中正路、中山北路、福國路、承德路到大度路，接續淡水民權路，沿淡水中正東路、中山路、文化路與真理街，預計在9時20分以前抵達新北市淡水區真理大學。

在出席政要方面，除了我國正、副總統、五院院長外，美方也特別派美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台，這是41年來訪台層級最高的訪團；而日本方面，則再次由前首相森喜朗，負傷跨海而來。因此，屆時將出現「美日台」同框的歷史畫面。

▲▼故前總統李登輝告別追思禮拜，車隊離開翠山莊。（圖／記者張榮恩攝）

▲故前總統李登輝移靈車隊離開翠山莊。（圖／記者張榮恩攝）

根據總統府規劃，追思告別禮拜的受邀賓客及預約報名民眾，需於19日上午8點至9點進場，追思告別禮拜由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

總統府指出，蔡英文將在會中親自頒贈褒揚令，並由賴清德率領行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。

移靈及啟靈儀式時，則將鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。巡禮完畢後，車隊開出校園啟程返回翠山莊，追思告別禮拜自上午9時30分開始，預計於上午11時50分結束。李登輝骨灰則將於10月7日安葬五指山國軍示範公墓特勳區。

▼美國國務次卿柯拉克、日本前首相森喜朗一同出席李登輝追思會，兩人比鄰而坐。（圖／直播畫面）

▲▼美國次卿柯拉克、日本前首相森喜朗，一同出席李登輝追思會，兩人比鄰而坐。（圖／直播畫面）

李登輝：

●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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