獨／30公分好棒棒？女醫摸了30年　親曝台灣男人「正港長度」

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

亞洲男性的陰莖到底有多長？千古以來是個謎，不少台灣男性都曾號稱自己的那話兒有「30公分」，導致普遍男性對於補腎、壯陽的話題十分關心。《ETtoday新聞雲》記者實際問到泌尿科女醫師張美玉，她也親口曝光台灣男人的陰莖平均長度。

▲小港高美泌尿科院長張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

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行醫超過30年的小港高美泌尿科院長張美玉，看診經歷可說是「閱鳥無數」，小朋友到老人的「鳥問題」，對她來說早已見怪不怪，她曾自豪，30年來的經驗，現在靠著盲摸就可以摸出患者的問題。

被記者問到台灣男性的陰莖平均尺寸，張美玉隨即比了一個長度，「各位看我的手！」並以一罐寶特瓶做為比較，直言「還沒勃起」的肉眼觀察長度大概是3至5公分，不過將部分埋在恥骨裡的長度推出來，長度大概會是7至8公分。

▲泌尿女醫親口曝台灣男性陰莖平均長度。（圖／記者許宥孺攝）

「數字真的不重要！」張美玉強調，許多男性都愛把30公分掛嘴邊，但是30公分真的是騙人的，根據多年觀察，平均未勃起的話是5至7公分，她也開玩笑地說，「至於勃起的話，我不可能在診間使用，所以沒辦法回答勃起後的長度，就任憑各位男性吹牛了！」

張美玉接著說，反正你吹牛也沒有人知道，20、30公分都無所謂，因為你的性伴侶也不可能跳出來說，「他沒那麼長，因為沒到我的底，那這話也等同是傷害自己，表示自己很深，是『深不見底』」，這些話對於一個女生來說，也不是好事，所以這問題等同沒有答案，永遠是個謎，這就是情侶之間才知道的事了。