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沒告毀損！21歲妹遭「3合1屎尿」淋頭　僅告一罪原因曝光

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▲▼信義區當街潑屎女子，潑屎哥上警局製作筆錄。（圖／記者張君豪翻攝、ETtoday攝影中心攝）

▲信義區當街潑屎女子，事後到警局提告公然侮辱。（圖／記者張君豪翻攝、ETtoday攝影中心攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

邱姓女子19日深夜在台北市信義區遭人當街潑糞，掀起社會大眾議論！警方接獲報案後立刻展開調查，並鎖定一名柯姓男子。柯男21日中午到案說明，表示該會桶穢物全是自己收集而來，而對此，邱女20日就已到警局報案，但僅提告「公然侮辱」，並未提告毀損。

據了解，身高160公分左右的柯男2、3個月前跟邱女在信義區夜店喝酒認識，但事後曾發生過口角，雙方因此在臉書上互槓，邱女孩在臉書上罵柯男矮，柯男認為邱女霸凌、針對他，才氣得決定潑屎，而因邱女每次去夜店都會打卡，因此柯男才會知道她的行蹤。

對此，邱女20日赴警局報案，但她僅對柯男提告「公然侮辱」，而至於毀損部分，則應是自認倒楣，將衣服丟了或是已洗乾淨，因此並未提告毀損。

此外，對於外界所好奇的糞便及金針菇來源，柯男21日到案後表示，該桶穢物是自己所收集的，而裡頭為自己的糞便、廚餘和發酵污水。對此，警方針對潑穢物另函文環保局依廢棄物清理法開罰。另外，環保局依廢棄物清理法開罰，潑糞可罰1200-6000元。

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