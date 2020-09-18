母女談心一整晚...16歲女醒來驚見媽媽遺體　凶手仍然在屋內！

▲女子在家中慘遭殺害。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國一名16歲少女與母親睡前聊了一整晚，隔天起床卻發現對方不在身邊，找到人時對方竟然已成冰冷遺體，嚇得她立即報警，可怕的是凶手其實一直在她家中，幸好警方到場後立即將人逮捕，依謀殺罪起訴。

46歲女子瑪格達萊娜(Magdalena Pacult)今年1月1日，被人發現陳屍在默西賽德郡(Merseyside)斯托克布里奇村(Stockbridge Village)家中。16歲女兒巴特尼克(Wiktoria Bartnik)表示，前一晚睡前母親突然跑到她房內，2人一同聊了許多有關跨年的話題，然而隔日中午起床時卻不見對方人影，後來發現對方陳屍家中，第一時間立即撥打電話報案。

警方接到報案後於6分鐘內抵達現場，很快在床上發現瑪格達萊娜遺體，並且逮捕仍在屋內睡覺的49歲凶嫌皮奧特(Piotr Cichy)，驗屍報告顯示，死者死因為鈍器造成的外傷以及外力所造成的窒息。

皮奧特落網後否認犯案，聲稱是有其他人闖入屋內殺害瑪格達萊娜，不過調查人員發現，被告與受害人交往2年期間時常暴力相向，且謀殺案發生後不久，他曾帶著一袋裝有血腥睡衣的袋子去朋友家，揚言自己殺了人。

法庭上檢方出示更多證據顯示，死者曾在信件中寫道，「我必須逃出房子，他喝酒後變得很好鬥」、「他不斷威脅我，讓我覺得很害怕」、「他手上握有鑰匙，我沒有辦法自行換鎖」，讓利物浦王室法庭本月17日裁定皮奧特謀殺罪名成立，預計於9月24日正式判刑。

Teen's hushed 999 call after finding mum’s body with killer still in house https://t.co/1rBvhQjzcX pic.twitter.com/vWDLu6gwtg — Daily Star (@dailystar) September 18, 2020

►我該答應女友嗎？

