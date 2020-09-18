英外交部副部長：力挺台灣參與WHA！　疫情成果對世界有貢獻

▲英國外交部副部長艾哈邁德勳爵（Lord Ahmad）。（圖／翻攝自英國在台辦事處gov.uk）

文／中央社記者戴雅真倫敦18日專電

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發以來，國際力挺台灣參與世界衛生組織。英國外交部副部長艾哈邁德勳爵17日在上議院答詢表示，英國支持台灣參與11月世界衛生大會。

主管南亞事務的艾哈邁德勳爵（Lord Ahmad）對上議院表示，英國持續推動台灣參與世衛組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），因為台灣處理疫情的成果可對世界作出貢獻。

他強調，英國相信台灣能在不以國家地位為參與前提的國際組織中扮演重要角色，在疫情的回應處理上可作出貢獻，盼台灣能以觀察員身分參與11月的WHA。

台灣曾在2009至2016年連續8年以觀察員身分參與WHA，但2017年起WHO連年拒絕邀請，今年是連續第4年未受邀。然而，台灣防疫成果獲國際關注，支持台灣參與WHA聲浪創近年高峰。WHA在5月以視訊方式召開，決議11月復會。

此外，針對共軍近日侵犯台灣空域，艾哈邁德勳爵表示，英國關切任何危害台海現狀穩定的舉措，各方應避免採取挑釁行動並透過和平對話解決爭議。

他指出，英國對台長期政策並未改變，在商業、教育及文化鍊結上，與台灣維持強勁的非官方關係。中國應以兩岸人民利益為優先，持續以和平方式解決與台灣的爭端。

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