拒絕當女友就殺她全家！　惡男屋內瘋狂掃射...20歲女與父親慘死

▲女拒絕男子交往，竟然引來殺身之禍。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名20歲男子因為求愛被拒絕，竟然由愛生恨持槍闖入對方家中掃射，導致女子中槍身亡，對方的母親與弟弟也被射傷，而他逃亡前還特別跑去另外一間房射殺對方父親。凶嫌逃逸後下落不明，終於在近日被逮捕。

這起事件今年4月30日發生在埃卡堤佩市(Ecatepec)附近小鎮Laguna de Chiconautla，一名20歲女子在家時遭惡徒闖入射殺，其家人也遭到掃射受傷，父親中槍後也不幸身亡。長達4個月的調查後，警方13日宣布逮捕到嫌犯，是一名叫做塞巴斯蒂安(Sebastían)的20歲男子。

警方表示，塞巴斯蒂安希望受害人能夠答應和他交往，然而遭到拒絕就開槍射殺對方，後來還闖入其他房間想要殺光對方全家，造成44歲父親身亡，其母與弟弟中槍後則幸運存活下來，落網後依2項謀殺罪與2項謀殺未遂罪被起訴。

#ATENCIÓN ¡No, es no! Sin embargo, la negativa continúa aumentando el número de feminicidios en nuestro país. https://t.co/H2prKMDTZb — Cultura Colectiva News (@CCNews__) September 17, 2020

►生火了！連我媽都用到發光

