上周還在惡化！英宣布「開放亞洲2國」自由入境免隔離　原因竟是感染降低

▲英國疫情仍存在，但已經逐步放寬旅遊限制。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新冠疫情肆虐全球進入到第8個多月，人類生活已禁不住長時間的封鎖與限制。英國目前累計至38萬多人確診，縱使WHO警告歐盟國家、歐洲地區將可能迎來第二疫情，英國運輸部仍宣布19日凌晨4時起，將允許新加坡、泰國旅客入境前往英格蘭、蘇格蘭、威爾斯等地，「不須接受14天隔離」。

根據英國《每日郵報》報導，面對疫情遲遲沒有突破性的進展，英國在狀況稍顯趨緩之後，當地時間17日交通部長沙普斯（Grant Shapps）在推特上表示，將對旅行開放名單進行變動，斯洛維尼亞、瓜地洛普（Guadeloupe）的遊客需要進行14天隔離；新加坡、泰國入境的旅客則不需要接受14天隔離。

Separately, we will be adding SINGAPORE and THAILAND to the Travel Corridor list. Please check before you travel as both countries may have extra requirements before entering. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 17, 2020

英國運輸部強調，目前新加坡與泰國被列回「綠燈」狀態，是因為兩地感染率低，而需要接受入境隔離的旅客，若是違反限制，將要接受1000英鎊（約台幣37600元）的罰款、蘇格蘭則是罰款480英鎊（約台幣18000元）。

面對英國的開放，網友、民眾聲浪兩極，近期因為英格蘭東部疫情仍惡化，17日在剛頒布了新的限制令與宵禁，要求當地民眾晚間10點以後不得到夜店或是酒吧。

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