神秘男慘被肢解…活活燒成毀容焦屍！　詭躺樹叢死因成謎

▲當地居民深信，被火舌吞噬的男子當時很有可能還活著。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

英國倫敦17日上午一名男子外出遛狗時，意外發現一具被人重傷的男性遺體，不但被肢解且放火燃燒，臉部特徵已無法辨認，死因尚待釐清，目前警方已介入調查。當地居民深信，死者被火燃燒的當下，很有可能還活著。

太陽報報導，事發地點位在倫敦西南部地區米查姆（Mitcham），17日清晨6時左右，一名男子清晨帶著寵物外出散步，但卻在距離住宅區不遠處發現已被火舌吞噬的男子，當場嚇壞並報警。事後，獲報的警消人員隨即到現場處理後續，搜索該區域試圖找出可疑線索。

當地商家與居民透露，當時很多人都在談論這起事件，外傳死者是在一處樹叢旁被發現，部分遺體在樹上，有的部位落在草地上，且臉部受到不小傷害，已經無法辨認。更有人說，當時被火舌吞噬的男子，很有可能還活著。

倫敦警方發言人表示，有關單位是在當日上午6時12分接獲報案，隨即派員至現場，隨後便發現一具男性遺體，死因不明，現已展開相關調查，並封鎖現場。