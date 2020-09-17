天黑帶女孩回家違反風俗！　家長逼15歲少年娶12歲女友負責

yang gini-gini bikin rantai kemiskinan bertambah, terus gedenya nyalahin pemerintah. segampang itu ya nikahnya https://t.co/Fcjb70rQqM — Ezra Jonathan (@ezrajonas14) September 16, 2020

記者李振慧／綜合報導

印尼近來一起童婚案引發社會關注，因為新郎只有15歲，新娘更是年僅12歲的小學生。據了解，15歲少年因為帶小女友出遊，直到晚間7時30分才回家，被女方家長認為敗壞當地社會風俗，所以硬逼2人結婚。

事件12日發生在西努沙登加拉省龍目島的彭根耶克村(Pengenjek)，15歲少年與12歲女童結婚的消息在網路上被瘋傳，照片中可看到，穿著深色西裝的新郎看起來十分稚嫩，而新娘雖然臉上畫了大濃妝比較成熟，但其實只有12歲。

少年的叔叔表示，姪子馬赫倫(Mahrun)因為帶女友出遊晚歸而讓戀情曝光，由於對方還是小學生，他們希望姪子能和對方分手，然而2人卻不願意分開，對方家長便強迫2人立刻結婚，以保全女兒在當地的名聲，「我沒有去參加婚禮，雖然我盡了全力想要阻止」。

少年的婚姻雖然遭到家人反對，但他坦承對方是他的初戀，所以能和對方結婚覺得很開心，新娘也是同樣想法，2人都沒有被強迫的感覺，還是國中生的他計畫之後休學去工作養家。

▼15歲少年和12歲女友在對方家長的要求下立刻成婚。（圖／示意圖／視覺中國）

►腦公！你不可以賴帳喔！

