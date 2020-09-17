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醉婦酒吧吵鬧…衰男勸架被「狠踹下體」性福全毀　陰囊瘀血急開刀

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▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子勸架遭踢下體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／編譯

英國46歲婦女漢普森（Lisa Hampson）在一間酒吧喝醉後，不斷在現場吵鬧，甚至還打了服務生一巴掌；一名男子看不下去上前勸阻，結果漢普森竟用腳用踹了男子的下體，導致這名男子陰囊血腫，接受多次手術後，仍對生活產生「毀滅性」影響。

根據《每日星報》報導，漢普森去年底在默西賽德郡（Merseyside）一間酒吧喝醉後，不斷在店內大呼小叫，被店家請出去後還打了服務生一巴掌。旁邊一名未具名的男子見狀後，決定上前勸阻，沒想到漢普森一轉身就朝男子的下體狠狠踢了一腳，之後隨即離開現場。

利物浦刑事法庭（Liverpool Crown Court）檢察官恩沃克迪（Chuba Nwokedi）表示，一開始只是外傷疼痛，結果該名男子返家後痛感越來越劇烈，緊急送醫後發現，他的陰囊有大量瘀血，也就是陰囊血腫（scrotal haematoma），經過多次切開手術後依然沒有好轉。

恩沃克迪指出，男子最初只能向公司領取法定的病假工資，對經濟造成巨大影響，最後不得不借錢度日，陷入了債務困難，事件發生過後5個月仍未康復。漢普森則在15日被法院判刑12個月。

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