3歲身障女童健走42公里募款　輔助帶掛母身上…2人1狗走一個月

▲伊茲與母親、輔助狗Pepsi一同完成了42公里的健走。（圖／翻攝自JustGiving.com）

記者葉睿涵／綜合報導

英國諾丁漢一名3歲女童伊茲（Izzy）在母親希瑟（Heather）與協助犬的幫助下，在一個月內完成了超過42公里的健走活動，相當於跑完了一場全程馬拉松。更讓人驚訝的是，伊茲是一名嚴重癲癇的患者，身體也有多處缺陷，無法獨立行走。

據《BBC》報導，伊茲所參與的健走活動是由她母親經營的Pawsitive Squad CIC所發起的。這是一個透過救助犬幫助25歲以下的殘障人士的組織，這次的健走活動就是為了替該組織籌募經費。

伊茲是個早產16週的孩子，出生時她的體重連500克都不到，除了嚴重腦損傷和癲癇外，她還有多重疾病。由於患有複雜的神經功能障礙，直至今日，如果沒有外力輔助，伊茲還是無法自行坐起或站立，更別說行走了。

▲伊茲出生時體重不到500克。（圖／翻攝自JustGiving.com）

為了協助伊茲完成健走，希瑟用一條輔助帶將伊茲與自己綁在一起，兩人一小步、一小步地，慢慢邁出每一個步伐。有了輔助帶的協助，伊茲就可以減輕體重的負荷，自行邁開步伐。在她健走的過程中，她的協助犬會一直陪伴在她身旁。

儘管有著外界的輔助，但這場馬拉松對伊茲而言還是個不小的挑戰，在一個月的持續努力下，她完成了超過42公里的健走活動，相當於跑完了一場全程馬拉松，活動也成功募集到超過6000英鎊（約新台幣22.7萬元）的善款。

母親希瑟在接受BBC採訪時表示，她覺得非常驚訝，也很為女兒感到驕傲。她認為伊茲和輔助狗，Pepsi之間形成了一種奇妙的化學反應，再加上伊茲的毅力，她們才能完成挑戰。她也希望大家了解，「只有天空才能成為你的極限。」