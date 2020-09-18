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鄭麗文臉書誤把吞瘦肉精打成「吞精」　網譏：真不愧是在美國留學

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▲鄭麗文18日臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文18日臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者蘇晏男／台北報導

立法院18日開議，行政院長蘇貞昌赴議場就「開放含萊克多巴胺美國豬、牛肉進口」備質詢，但其報告資料直到今早才送至立院，引發在野黨不滿，國民黨立委鄭麗文更在臉書指出上述資料有6項不合理的地方。然而眼尖網友發現，鄭麗文內文誤把「吞瘦肉精」寫成「吞精」，紛紛留言歪樓。

鄭麗文指出，行政院今天送來了萊豬萊牛報告書，但是僅僅12頁，就想強迫人民接受含有瘦肉精的毒豬毒牛，且報告書中有6項不合理的地方，包括「國人飲食習慣不同」、「價格優勢不會提升市占率？」、「RCEP、CPTPP，都比對美貿易重要」、「民進黨說謊 2012／7／25仍投下反對票」、「反面列舉國家數目 根本混淆視聽」、「ppm、ppb騙國人」。

不過，多數網友焦點並不放在鄭麗文點出的蘇貞昌報告不合理之處，而是關注文章開頭「12頁報告，要國人吞精」，讓不少人紛紛留言「我都不知道怎麼教小孩了」、「麗文真不愧是在美國留學的⋯好開放⋯」、「朝聖，嘴巴說不要，身體倒是很誠實的用心立委」。

事後，鄭麗文已更正為「12頁報告，要國人吞瘦肉精」，但還是不少網友湧入貼文，表示自己來朝聖。

鄭麗文臉書全文如下：

12頁報告，要國人吞精

行政院今天送來了開放萊豬萊牛報告書，但是僅僅12頁，就想強迫人民含有瘦肉精的毒豬毒牛！

針對蘇院長的報告書，我們也發現了很多不合理的地方：

1. 國人飲食習慣不同
當初馬政府只有開放「30月以下美國牛」進口，就是考量到小牛代謝好，萊克多巴胺較不易殘留，且未進口內臟。民進黨這次決定無視國人飲食習慣。台灣人平常飲食仍然以豬肉為大宗，比較少吃到牛肉，因此蘇院長在報告書中的推論是不合乎邏輯的。
「美牛開放8年，沒有在國內造成食安問題」，不是因為含有符合國際標準的萊克多巴胺，而是因為國人較少吃牛肉，吃美牛的比例遠低於豬肉。如今開放豬肉，而且沒有考量豬隻年齡的情況下，當然會大大增加民眾在日常飲食中吃到「毒豬」的機率。

2. 價格優勢不會提升市占率？
蔡政府一再強調，目前美豬占比僅占國內豬肉市場1%。
但是，卻從來沒有保證，日後開放萊豬進口、降低關稅等相應措施出來後，美豬進口量會不會取代其他進口國？目前美豬價格是一公斤78元左右，但那是因為含關稅；台豬則是一公斤70元左右。扣掉關稅，美豬價格比起台豬價格，1公斤可以便宜20至30元以上。
蘇院長沒說的是，在未來「台美關係最好」的情況下，美豬究竟會不會因為價格優勢提升市佔率，甚至取代某部分的國產豬？
蘇院長不敢說的是，行政院團隊拿著現在的數據要民眾安心，事實上卻不敢為民眾進行未知風險的把關！

3. RCEP、CPTPP，都比對美貿易重要
蘇院長在報告中指出，「美國是台灣非常重要的經貿戰略夥伴，雙邊貿易額佔了我國對外貿易的14%。」
可是蘇院長，RCEP占台灣貿易總量59%，CPTPP也占了24%；在投資方面，RCEP占台灣對外投資的65%，CPTPP占14%。因此，RCEP和CPTPP對台灣的重要性，遠遠超過美國一國。

民進黨一再強調台灣必須在貿易上走向國際，眼中卻只有美國而無其他貿易夥伴，抓著區區14%不放，這種策略，說是為台灣好根本暝夢啦！

4. 民進黨說謊 2012/7/25仍投下反對票
當年COTEX安全容許標準在2012年7月5日出爐，當時蘇貞昌主席說他在三天後(2012年7月8日)對外表示「民進黨是個理性的政黨，COTEX既已通過，民進黨在正視國際現實下，將同意台灣採取國際標準，嚴格監督政府、守護國人健康、保護畜牧產業。」
可是蘇主席，2012年7月25日，你的立委們完全無視您大黨主席講的話，在立院還是「全數」投下反對票耶！你是真的忘記民進黨反對過，還是不敢想起來，只好繼續騙國人？

5. 反面列舉國家數目 根本混淆視聽
蘇院長在報告中提到，目前已有100多個國家開放進口萊豬。
但是院長，國際上包括歐盟成員國，中國和俄羅斯等160個國家在內，都禁止萊克多巴胺的使用。全球有個230多國家/地區，算一算也知道反對的比贊成的多，拿這種可笑的數據來背書？

6. ppm、ppb騙國人
民進黨這次宣布要開放美豬的條件為「豬肉內測出含有瘦肉精劑量低於0.01ppm」，與國際標準的「ppb」計量不同，儘管在計算中，「0.01ppm」與「10ppb」相等，但是因為在測量上會有四捨五入的問題，所以6ppb跟14ppb的測量結果都會是「0.01ppm」，所以台灣的美豬瘦肉精標準實際上是14ppb，比codex標準超標40%！
民進黨真的有需要為了討好美國，無良欺騙台灣民眾嗎？民眾吃下比國際標準高的瘦肉精，你們民進黨真的心安嗎？

除了完全違反程序正義，用「行政命令」繞過國會、躲避民意，更別說「只預告七天」，就會公告實施，民進黨在這次報告中根本把立委當笨蛋，甚至在報告當天早上才將資料送到各委員辦公室，敷衍了事、避重就輕！

騙騙騙，人民、立委，連神明都敢騙的蘇院長，我們堅決反對用這種犧牲來搞好台美關係！

#有政府
#會騙你
#全民向萊豬說不

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