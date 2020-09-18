快訊／陳以信質問閉門會談內容　蘇貞昌不耐：我會跟美國次卿說國民黨反對

記者羅婉庭／台北報導

立法院18日展開新會期，行政院長蘇貞昌針對「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告。國民黨立委陳以信質詢提問，蘇貞昌稍晚要跟美國次卿克拉奇談什麼，蘇貞昌不耐回應「我會跟美國次卿說國民黨都反對」。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇昨日下午抵台，下午將與財經官員進行閉門會談。陳以信瑜質詢時問蘇貞昌會談項目、內容為何，蘇貞昌僅回應，他會向美國次卿表達國民黨都反對美豬牛進口，並無正面回答問題。

陳以信質詢時批評，政府已經做了決定要開放美豬牛之後，蘇貞昌才來立法院報告，配套措施為100億基金幫助本土豬農，直批「這不叫溝通，這叫買通！政府蠻橫到底，蘇貞昌戀棧職位。」





▲國民黨立委陳以信質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌表示，政府開放美豬牛進口的做法都合乎憲法規定，如妥他有做錯的地方，他願意道歉，但是政府要做這件事情，是經過嚴肅面對周延思考，今天到立院報告，就是以國家戰略利益、以保護豬農利益的角度，勇敢負責面對。

陳以信問蘇貞昌，是在什麼時間點得知蔡總統決定要該放美豬牛，蘇貞昌表示，蔡英文要做重大決策前都有跟他討論，從他擔任行政院長以來，蔡英文時常跟他溝通，他一直都知道要開放美豬，是滾動式的由科學證據、持續盤查，至於有無跟美國談判，美國不會跟我們談。

陳以信指出，賴清德2月5日前往美國白宮，駐美代表蕭美琴也在場，是否當時就答應要開放美豬牛，蘇貞昌表示「不是」，陳以信接著問「為什麼你知道」，蘇揆僅回應「因為我知道」。

至於雙方談判利益平衡為何，蘇貞昌表示，台灣會讓國際看到，承諾的事情會做到，不像前兩任總統說要開放，卻一直沒有做到，蔡總統如今是做了困難的決定、勇敢的決定。





▲蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）