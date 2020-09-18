美國次卿柯拉克訪台首日　共機又擾台！廣播驅離多達16次

▲空軍公布共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

在美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台之際，共軍18日再次出現在西南空域，軍方則接連以廣播驅離。對此，軍方僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）17日搭乘專機抵達台北松山機場，開啟自1979年以來，最高層級官員的訪問。

對此，共軍上午接連闖入我西南空域，傳出軍方連續發出多達16次的廣播驅離，甚至使用「接近我領空」，而非過去一貫的「空域」或「ADIZ」等用字。

對此，軍方尚未正面證實此事，僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

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