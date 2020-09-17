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國防「軍事動態」專區上線　台日聯手揭露共軍東亞動態

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▲▼空軍公布共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）

▲空軍以「即時軍事動態」專區，揭露共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

面對共軍持續在區域間的軍事行動，我國防部揭露資訊的形式，一改過去新聞稿模式，而是於官網設置「即時軍事動態」專區；事實上，這與日本統合監部的模式類似，倘若將日本、台灣揭露的資訊整合，就是整個東亞區域的軍事動態。

國防部過去針對台灣周邊軍事動態，都是以新聞稿的方式，由各媒體來揭露相關訊息，但共軍的行動過於密集，而新聞稿也流於「罐頭訊息」，這對國人的憂患意識是相當大的影響；因此，軍方改以在官方網站設置「即時軍事動態」專區。

未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

值得關注的是，國防部此舉不僅能讓國人隨時透過該專區掌握軍事情勢；在國際區域間，台灣也背負起區域責任，並與日本在某個程度上的合作交流。言下之意，若將日本統合幕僚監部揭露關於東北亞軍事情勢，而台灣負責揭露東南亞軍事情勢，訊息整合起來，正是整體東亞的軍事情資，無疑是將對岸軍事行動更加「透明化」。

►國防部即時軍事動態專區：

►日本統合幕僚監部軍事動態專區：

▼日本統合監部也透過專區形式，揭露共軍在東北亞的軍事情勢。（圖／日本統合監部）

▲▼日本統合監部也透過專區形式，揭露共軍在東北亞的軍事情勢。（圖／日本統合監部）

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