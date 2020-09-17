十軍團：成功嶺9新兵染水痘立即送醫　未要求官兵到隔離寢室打掃

▲台中成功嶺。（圖／翻攝Google Map）

記者蘇晏男／台北報導

針對有媒體報導「9名新兵成功嶺感染水痘」一事，陸軍第十軍團17日表示，新兵發現感染水痘後已送醫療養，未再返營，且104旅同時編組防疫人員進駐，管制人員進出、環境消毒及測量體溫，媒體報導「要求官兵進入隔離寢室打掃」及「要求新兵自己量測體溫」等情均非屬實。

十軍團指出，104旅部分新兵於9月初休假返營後，陸續發現感染水痘症狀，隨即送醫治療後在家休養，均未再返營，而該旅同時編組防疫人員進駐，針對區隔管理區域，每日管制人員進出、環境消毒、人員體溫量測、浴廁區隔使用等防疫作為，因此對於媒體述及「要求官兵進入隔離寢室打掃」及「要求新兵自己量測體溫」等情，十軍團表示均非屬實，特此澄明。

十軍團表示，單位發現新兵水痘確診後，即安排國軍台中總醫院感染科主任醫師及衛生單位疫調人員，至營區實施衛生教育及疫情調查；並依相關防疫規範，均可有效防堵水痘擴散。後續將持恆落實新訓役男衛教工作、環境消毒等各項傳染病源防治作為，確保官兵身體健康。

其他人也看了這些...

►美次卿柯拉克1720降落松機 3天台灣行弔唁李登輝

►41年來最高層級！外交部證實美次卿柯拉克訪台

►蔡英文18日在總統官邸宴請美國務院次卿柯拉克



更多熱門新聞...

►台美經濟對話破局...綠怪藍反美豬 國民黨笑：大內宣變大甩鍋？

►美國次卿訪台異常低調 背後角力成關鍵因素

►美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

►振興一下我們的美麗