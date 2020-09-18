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瘦肉精資料不給立委看　高虹安：蘇貞昌只想口頭報告就算了？

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▲民眾黨立委高虹安出席「要釋憲不違憲 國會自主的底線是法治」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌18日將赴立法院進行「開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及牛肉進口專案報告及備詢」，但書面資料竟等到質詢當天才會送到。對此，民眾黨立委高虹安相當訝異，認為這應該不是真的，畢竟「衝，衝，衝」的蘇院長，怎麼可能延宕書面資料必須提供的時間？難道行政院只想給院長十多頁的口頭報告就算了嗎？

高虹安表示，蘇貞昌17日才對行政部門首長下軍令，要求質詢期間，除有緊急或重大事務須首長親自處理外，各首長都應親自出席立法院會，怎麼治軍嚴謹的蘇內閣，竟然會讓立委等書面資料，太難以置信了！

高虹安指出，開放美豬美牛政策決定都已經過了這麼久了，難道蘇內閣現在才準備資料？再說，本周一朝野協商就已經確定明天的專案報告議程，行政院至少都有三天的準備期限，結果17日傍晚，助理跟行政院連繫，竟然得到18日當天質詢上午才能拿到書面資料的答案，這到底叫人如何解讀？這麼重要的政策，難道行政院只想給院長10多頁的口頭報告就算了嗎？

高虹安強調，開放美豬美牛政策攸關民眾的健康，也對台灣的養豬業造成相當大的影響，種種的問題都需要行政院提供資料進行解釋，18日就要專案報告質詢，現在還拿不到書面資料，實在是太不應該了！

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