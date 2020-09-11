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開放美豬牛　吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點

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▲外交部長吳釗燮與捷克參議長韋德齊聯合記者會，吳釗燮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

蔡政府宣布將放寬含瘦肉精的美豬美牛進口標準，美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）準備率團訪台，親自主持進行「經濟與商業對話」。外交部長吳釗燮參與美國智庫研討會時，除了呼籲各方應支持更緊密的台美經貿夥伴關係，也鬆口表示台美展開雙邊貿易協定（BTA）談判將是一個絕佳起點。

吳釗燮於美東時間9月10日上午11點以預錄影片方式，向美國「亞特蘭大國際關係協會」（Atlanta Council on International Relations, ACIR）發表線上演說，主題為「邁向更緊密堅固之台美經貿夥伴關係」，呼籲各方支持更緊密的台美經貿夥伴關係，台美展開雙邊貿易協定（BTA）談判將是一個絕佳起點。

吳釗燮指出，我國因應武漢肺炎（COVID-19）疫情的優異表現，已打造台灣成為各國簽署雙邊貿易協定的首選對象。台灣政府於8月底宣布將放寬美國牛豬進口的限制，美國國務院也立即呼應，宣布台美將啟動次卿級的雙邊「經濟與商業對話」。

吳釗燮說，2020年雖然充滿挑戰，但同時也是加強台美經濟關係的良機，推動BTA的談判將是一個很好的起點。

演講結束後，吳釗燮也與ACIR會長甘廼迪（Robert Kennedy）進行線上對話，闡述外交部對香港國安法及中國對台威脅等議題的看法。

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