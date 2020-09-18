勞保年改無具體期程　蘇貞昌信心喊話：政府沒倒勞保不會倒

記者陳家祥／台北報導

為避免勞保破產，勞動部原規劃啟動勞保年金改革，勞動部長許銘春屢次表示期待勞動部年底提出年改草案，但勞動部昨晚發表聲明，指因社會意見分歧，年改無具體期程。對此，行政院長蘇貞昌18日喊話，「政府沒倒，勞保就不會倒」，呼籲勞工朋友放心。

蘇貞昌表示，勞工是對國家有重大貢獻的國人同胞，政府對勞工朋友非常尊敬、關心，政府對勞保一定會負最後的責任，請勞工朋友放心，「政府沒倒，勞保就不會倒，這個放心」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）