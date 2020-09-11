發言權下放？　陳時中首鬆口：萊劑美豬公聽會「會派人出席」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

民進黨政府開放萊克多巴胺美豬牛進口，引發各界疑慮，在野立委近期陸續召開公聽會，但衛福部均未派代表出席。陳時中日前受訪時，表示未收到通知，卻遭時代力量立委邱顯智質疑，明明已發紙本公文，也同步傳真，怎麼可能沒收到？對此，衛福部長陳時中回應，未來會派人出席，但也示意問題到此為止。

中央流行疫情指揮中心今（11）日召開臨時記者會，公佈2例新增個案，陳時中也現身說明口罩標示新制，以及藥局、郵局、市售口罩回收標準，挽救民眾對國家隊信心。

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會中媒體引述邱顯智臉書提問，表示針對萊劑美豬牛議題，時力曾召開多場公聽會，也發公文給衛福部，但部長卻說沒收到，詢問未來再有相關議題，是否會出席？對此，陳時中首度鬆口，表示「未來有相關公聽會會派人出席」，但仍希望媒體將焦點放回指揮中心的議題上。

衛福部食藥署號稱我國食安守門員，卻在美豬、美牛等政治議題上被「封口」，無論是食品標示規定，或萊克多巴胺殘留容許量，都是由陳時中統一發言。

邱顯智在臉書寫道，因知道該情況，時力在邀請函上也會附註，「如果部長不能來，請派有發言權線的同仁代表出席」，均在會前得到不會派員出席的回覆，「所以為何為什麼陳部長說沒收到通知，為什麼衛福部說無法派有權發言的人出席記者會、公聽會，這兩個問題，可能只有衛福部才能回答了。」