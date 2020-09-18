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全文／「美豬已進口30年市佔1%」　蘇貞昌保證：不會衝擊本土市場

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▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院新會期18日開議，行政院長蘇貞昌率各部會首長報告瘦肉精美豬、美牛進口議題並備詢，由於書面報告一早才送抵立法院，因此也引起在野黨批評與不滿。蘇貞昌在報告中強調，開放美國豬肉、牛肉進口是近20年的重大議題，總統蔡英文是基於國家利益與總體戰略目標，才做了這個困難而勇敢的決定，而他也承諾開放美豬美牛不會衝擊本土產業。

蘇貞昌指出，開放美國豬肉、牛肉進口是近20年的重大議題，在時空環境的轉變下，已有不少科學政據佐證，有安全容許量的萊克多巴胺美國牛肉進口，並沒有在國內造成食安問題，而政府也在2019年進行過相關健康風險評估，分析結果顯示，因萊克多巴胺所致之風險值，在可接受範圍內，不影響健康。

此外，台灣開放美國豬肉進口已超過30年，目前國內豬肉市場，台灣豬占比仍超過9成，進口豬肉只有9%，其中美豬的占比更僅有1%，代表台灣豬肉極具競爭力，不因開放他國豬肉進口，就會衝擊本土產業。

蘇貞昌在報告中也強調，蔡英文基於國家經濟利益與總體戰略目標，宣布要進一步放寬美豬、美牛進口政策，「蔡總統的這個決定，是一個重大的決定、是一個困難的決定、也是一個勇敢的決定」。台灣正值要在世界立足的關鍵時刻，這是一個可以讓台灣走出去的決定，讓我們的產業出口在世界和他國競爭時，不會因為關稅問題，綁手綁腳；這也是一個基於科學證據、國際標準，維護國人食安所做成的決定。

對於相關配套，蘇貞昌指出，自蔡英文宣布放寬美豬、美牛進口政策後，農委會第一時間就與全國9大養豬協會及各地豬農進行政策溝通說明，其實豬農們對於台灣豬的競爭力都很有自信，只要求政府一定要做好產地標示，讓消費者一目瞭然，方便選擇。

蘇貞昌強調，政府也將籌編100億元經費，補助養豬場設備更新、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級補助豬隻死亡強制保險、保障豬農收益、提升進口肉品萊劑查檢量能、協助多元拓銷，希望藉這次機會，讓台灣的養豬產業全面升級轉型，讓豬農有更好的收益，也提供國人更高品質的國產豬肉，並持續打開國際市場，銷往全世界。

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 陳時中 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌立法院專案報告美豬美牛，國民黨團出動道具豬抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

報告全文如下：

時空環境變遷　開啟台灣機會之窗

「台灣的經濟，正站在歷史的轉折點上，我們必須掌握戰略機運，為台灣推開障礙，打開活路，走向全球經濟的新舞台。」這是蔡總統在今（2020）年8月28日，於總統府向國人同胞報告，政府要進一步放寬美豬、美牛進口的一段話。

開放美國豬肉、牛肉進口，是台灣與美國討論近20年的重大議題，攸關台美貿易、國內食品安全及畜牧產業發展，甚至與台灣參與或加入國際組織的政治安全戰略問題都有關，方方面面都必須兼顧，也因此，長期以來，要做成決定，相當不容易。過去，從陳水扁前總統到馬英九前總統，都曾對美方做出承諾，要解決美豬、美牛的問題，但受限當時的條件，都只能處理部分問題。2009年10月，台美簽署「台美牛肉議定書」，同意擴大美國牛肉進口，2012年3月，行政院隨即開放含萊克多巴胺的牛肉進口。

經過這段時間，不僅時空環境已有所轉變，各項客觀條件也不同於以往，包括：自從2012年國際食品法典委員會（CODEX）訂出牛豬萊克多巴胺的安全容許量標準，至今8年，已累積了相當的科學證據，證明含有安全容許量的萊克多巴胺美國牛肉進口，並沒有在國內造成食安問題，而政府也在2019年進行過相關健康風險評估，分析結果顯示，因萊克多巴胺所致之風險值，在可接受範圍內，不影響健康。

此外，台灣開放美國豬肉進口已超過30年，目前國內豬肉市場，台灣豬占比仍超過9成，進口豬肉只有9%，其中美豬的占比更僅有1%，代表台灣豬肉極具競爭力，不因開放他國豬肉進口，就會衝擊本土產業。美中貿易戰和武漢肺炎疫情，為世界經濟帶來結構性的改變，加速全球供應鏈重組，台灣防疫有成，被世界肯定「台灣模式」被視為學習榜樣，各國更樂於與我國進一步交流;在後疫情時代，台灣產業要與國際接軌，加速與各經濟體的連結，就必須把握契機，打開世界經貿大門、拓展國際經貿地位，讓台灣整個脫胎換骨。

蔡總統基於國家經濟利益與總體戰略目標，宣布要進一步放寬美豬、美牛進口政策，蔡總統的這個決定，是一個重大的決定、是一個困難的決定、也是一個勇敢的決定。

台灣正值要在世界立足的關鍵時刻，這是一個可以讓台灣走出去的決定，讓我們的產業出口在世界和他國競爭時，不會因為關稅問題，綁手綁腳；這也是一個基於科學證據、國際標準，維護國人食安所做成的決定。更重要的是，這項決定也向國際社會傳達 台灣有解決困難問題的能力，台灣是一個可以信任的、有責任感的貿易夥伴，也進一步展現了台灣大步邁向世界的企圖心，台灣不只已成為亂世中的福地，也絕對有能力，在世界占有一席之地。

勇敢跨出關鍵一步，打開國際經貿大門

台灣的經濟發展高度仰賴對外貿易，每年出口總值約新台幣10兆元，占總生產值一半以上。近年來，全球化發展帶動區域經貿整合趨勢，越來越多國家透過彼此去除關稅與其他貿易障礙，創造更多雙邊利益。

台灣一直以來受到中國打壓與阻撓，在國際社會的活動空間及經貿議題的參與上，都有諸多的限制，目前我國進出口可享受免關稅優惠者僅約10%相較鄰近的日本、韓國、新加坡等國都來得低，如果我們一直無法有所突破，必將减損國內廠商的國際競爭力。

台灣的商品想要在國際間自由貿易，並消除或降低關稅障礙、減少交易成本，簽訂雙邊或多邊貿易協定、參與區域經貿組織，讓台灣產業得以成功打入國際級產品的產業供應鏈，成為國際大廠不可或缺的夥伴，這不僅是國內工商界長久以來的期盼，更是進一步推升台灣經濟發展的重要路徑。

美國是台灣非常重要的經貿戰略夥伴，雙邊貿易額約占我國對外貿易的14%。過去幾年來，在蔡總統領導下，台美關係不斷升級，美國通過諸多友台法案，兩國在軍事、科技、防疫等方面的合作，以及政府高層互訪，都不斷有重大突破與進展。甚至因台灣防疫有成，上個月初，美國衛生部長阿札爾（AlexAzar）來台訪問，創下台美斷交以來訪台官員最高層級的紀錄，兩國長期醫療合作關係，也首度提升至部會層級，並共同簽署備忘錄。

台美關係在各方面都有長足的進展，唯獨經貿談判因為美豬、美牛議題，成為彼此深化合作的障礙，殊為可惜。台灣經濟要成長、對外貿易要持續茁壯，就不能自外於世界。因此，我們希望勇敢的跨出這一步，為國家争取最大利益。

由於各項國際標准都已經制定，包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）會員國在內的100多個國家，以及飲食習慣與我相近的日本、韓國，都已分別開放萊豬進口，就只有我們至今仍不開放;同樣的，30月齡以上的美國牛肉，越南在2015年、日本在2019年、中國在今年2月，還有其他許多國家都已開放進口，只有我們不開放。

我們一方面殷切期盼藉由加入區域經貿組織，讓我們的商品出口可以免除關稅，但一方面卻又不基於平等互惠原則，開放進口大家均已接受的外國商品;我們一方面希望台灣豬肉能夠外銷他國，一方面卻又禁止別的國家符合國際標準的豬肉進口，這樣台灣如何在國際經貿舞台上為人所接受。

為了要排除過去阻擋台美雙邊貿易的障礙，政府決定在確保國民健康的前提下，自明年1月起，將牛豬肉的進口規範與國際接軌，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許量標準，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

當我們展現遵守國際規範、融入全球經濟的決心，美國各界，包括副總統、國務卿、白宮國安會及農、工、商等行政部門首長，還有美國國會、商會與智庫等，都立即給予正面且熱烈的回應，國內工商團體也對政府此一決策表達支持。

經濟部王美花部長也隨即於8月31日與美國國務院亞太助卿史達偉（DavidStilwell）展開線上會談，就在昨（17）日，美國國務院次卿柯拉克（KeithKrach）也已經來台訪問，和我們相關官員就台美經濟合作各層面進行意見交換，強化兩國經濟合作關係，這就是我們為自己開啟的機會之窗。

食安一定把關　落實標示標章

食品安全是國人最重視，也是政府對人民的責任，這一點，政府絕對嚴格把關。在2012年之前，國際上針對萊克多巴胺的含量，並沒有規範標準，而當時美國件肉也因為狂牛症的問題，引發社會疑慮，我確實曾經對含有萊克多巴胺的牛、豬肉進口有所保留，但在2012年7月5日，CODEX安全容許量標準出爐，當時擔任民進黨主席的我，就在三天後（7月8日）對外表示:民進黨是個理性的政黨，CODEX既已通過，民進黨在正視國際現實下，將同意台灣採取國際標準，嚴格監督政府、守護國民健康及保護畜牧產業

做為一個負責任的從政者，我對事情的態度始終一貫，如今我再次擔任行政院長，我同樣宣示，政府一定會在守護國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口食品規範、要求清楚標示，並落實監督，也歡迎各位委員先進共同監督。

首先，CODEX已訂定萊劑安全容許量，台灣開放含有萊克多巴胺的美國牛肉進口已經8年，進口數量從原本的1萬8，000多公噸，到去年已增加到6萬4000多公噸，但並没有在國內造成食安問題。

再者，2018年與2019年衛福部分別針對不限月齡的美國牛肉，以及食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險進行評估分析。在前開國際標準與風險評估的基礎上，衛福部再分別於今年9月1日及4日召開食安專家諮議會討論，通過認定開放30月齡以上之美國牛肉輸入安全無虞，並訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許量，肌肉、脂（含皮）及其他可供食用部位為0.01ppm，肝臟、腎臟為0.04ppm這個容許量都是依據國人的攝食量及飲食習慣，並參酌專家學者建議而訂定的，足以確保國人食用安全。

此外，農委會也已在9月7日的公告中重申，不會核准國內肉品使用乙型受體素（俗稱「瘦肉精」），而為了讓消費者可以清楚識別國產豬與進口豬，政府將推動台灣豬標章，並透過清楚的產地標示，讓消費者自由選擇，同時藉此進行溯源管理，確保消費者權益。

明年1月起，各通路與販售業者，都將全面落實豬肉的產地標示，無論是在邊境進口肉品的檢疫及查驗，或國內的零售市場、夜市、商圈及餐廳販售散裝及包裝食品，或是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯等，都要清楚標示豬原料原產地，提供給消費者足供辨認的資訊，讓消費者安心選購。另政府也將依「食品安全衛生管理法」所規定的罰則，擬定裁罰基準供中央及地方遵循，針對未依規定標示產地，或標示不實、魚目混珠者，嚴格查處。

教育部於政策宣布當天，也已行文各級學校供膳要使用國產肉品，未來也將就國中小營養午餐使用食材來源是否如實登錄，加強稽查，讓家長放心。

產業一定顧好　百億助升級

我去年上任第一天，就到桃園機場視察非洲豬瘟防疫工作，並當場要求對旅客手提行李百分百檢查，隨後也要求整個行政團隊全力防堵，6百多天過去了，在大家通力合作下，至今亞洲12個國家都淪陷，只有台灣跟日本成功將非洲豬瘟阻絕於境外，不只讓國人還有滷肉飯等豬肉品可吃，也守住近2千億產值的相關產業，我們的養豬業者也多次表達感謝，並給予政府高度肯定。

今年6月，台灣歷經24年努力，終於獲得世界動物衛生組織（OIE）大會通過，成功脫離口蹄疫疫區，台灣優質豬肉又可重新外銷全世界，目前生鮮豬肉已穩定外銷到澳門，也正積極與新加坡、越南、馬來西亞與香港等市場洽談中。

自總統宣布放寬美豬、美牛進口政策後，農委會第一時間就與全國9大養豬協會及各地豬農進行政策溝通說明，其實豬農們對於台灣豬的競爭力都很有自信，只要求政府一定要做好產地標示，讓消費者一目瞭然，方便選擇。

為讓配套措施更加周延，政府也將籌編100億元經費，補助養豬場設備更新、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級補助豬隻死亡強制保險、保障豬農收益、提升進口肉品萊劑查檢量能、協助多元拓銷，希望藉這次機會，讓台灣的養豬產業全面升級轉型，讓豬農有更好的收益，也提供國人更高品質的國產豬肉，並持續打開國際市場，銷往全世界。

有政府會做事　自信迎向世界

各位委員先進，放寬美豬、美牛進口政策，是基於國家整體經濟利益，在科學證據、國際標準下，所做符合台灣總體戰略目標的決定。我們是一個國家，希望大家一起為國家更好而努力，只有跟國際接軌、减少貿易障礙，才能讓台灣的產品在世界上更具競爭力。

過去一年多來，行政團隊嚴格把關，守住非洲豬瘟、成功脫離口蹄疫疫區、武漢肺炎防疫有成，在在證明我們一定以守護國民健康為第一優先，從方方面面做到讓國人放心、甚至讓國際肯定。未來，行政團隊同樣會做最周全的準備，不只能繼續守住國人食安、顧好國內產業，還能打開國際經貿大門，讓台灣自信走向世界，成為讓國人驕傲、得世界尊敬的國家。

特別再次感謝各位委員先進支持，祝大家
平安健康。謝謝大家!

▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

▲▼美豬、美牛專案報告。（圖／行政院提供）

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