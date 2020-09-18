只給看10分鐘　時力怒轟蘇貞昌：美豬報告今早8：50才送立法院

▲時代力量黨團針對含瘦肉精美豬召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌18日赴立法院就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告及質詢，但報告資料直到今天上午才送至立法院。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，自己在上午8時50分才收到報告，「當然是非常不負責任的作法」，讓立委完全沒有時間了解政府到底要講什麼。

蘇貞昌18日上午率領相關部會赴立法院，就「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告並備質詢，時代力量黨團會前於議場前召開記者會。

邱顯智表示，時代力量團的立場非常明確，就是針對專案報告應該嚴格審查，呼籲國民黨不要杯葛議事進行，時代力量黨團也都已經準備好了。

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



話鋒一轉，邱顯智也砲轟行政院長蘇貞昌表示，自己直到今天早上8時50分，才收到蘇貞昌的口頭報告資料，當然是非常不負責任的作法，政府過去只給予7天預告期，已經讓人民無法充分表達意見，經過時代力量黨團舉辦多場公聽會與記者會，衛福部亦不不派員參加，「現在要專案報告要進行了，結果一小時前才收到」，讓立委們完全沒有時間了解政府到底要講什麼。

邱顯智指出，過去針對美豬美牛的議題，不管是在《食安法》修法或者相關預算的審查，立法院都已經做過決議，現在政府要打破立法院過去做成的決議，預告時間竟然只有7天，「這是非常不負責任的作法」，同時也暴露出法規面向若有漏洞，政府機關就有機會對權力做進一步的擴張。

邱顯智呼籲，一個法治國家應該讓人民充分了解「政府到底要做什麼」，人民才有可預測性，因此時代力量黨團將提出《食品安全衛生管理法》與《行政程序法》的修法，讓政策的預告制度更加完善，同時重大政策變動時也應該至少預告60天。

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