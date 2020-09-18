「瘦肉精美豬如同鴉片！」民團怒嗆陳時中：我ok你先吃

▲台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟等團體今日趁著議會開始前前往立法院群賢樓前抗議，怒吼「撤回命令、拒絕毒豬」。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期今（18日）早開議，行政院長蘇貞昌將率相關部會首長報告美豬、美牛進口議題。瘦肉精美豬進口成為焦點，台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟等團體趁著議會開始前到往立法院群賢樓前抗議，怒吼「撤回命令、拒絕毒豬」、「陳部長我ok你先吃」，要求蔡英文撤回行政命令，蘇貞昌遵循民主程序，接受國會審議批決法案。

民間團體今日一早集結至立法院外，抗議政府罔顧健康與民主堅持開放瘦肉精萊豬進口，民團痛批政府沒有經過正當民主審議程序，在缺乏科學論證與社會共識之下，硬要以黑箱獨裁的方式通過開放萊豬，更反對台美不對等、毒害國人健康的貿易談判。

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台灣農村陣線理事長洪箱表示，「瘦肉精就是鴉片」，呼籲政府切勿出賣國人健康與農糧主權，換取喪權辱國之約。民團也向蔡英文喊話，撤回行政命令，接受國會審議批決法案，執政黨需向社會溝通取得共識。

民團強調，美國國務次卿應與台灣政府維繫對等友好關係，勿以訪問逼迫台灣開放假自由、不合理的貿易談判，民團將陸續串聯持續抗爭反彈。民團最後也提出三點訴求，包含程序正義、國會審議；健康優先、不要毒豬；對等談判、實質審議。

