美投百億擴大海軍規模！增「無人戰艦」抗解放軍　印太列優先戰場

▲美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國國防部長艾斯培16日宣布，美國將擴大海軍艦艇規模，準備增加數百億美元的預算，增加一系列無人自動駕駛的船艦、潛艇和戰機，以應對中國日益增長的海上野心。艾斯培強調，中國是美國最大的安全威脅，印度太平洋地區是美軍的「優先戰場」。

艾斯培（Mark Esper）在一項美國海軍實力評估的報告《未來向前》（Future Forward）中，提出了一項完全「改變遊戲規則」的計畫，也就是將海軍的預算在2045年之前增加數百億美元，擴大海軍艦隊數至355艘，部屬更多無人自動駕駛的船艦、潛艇和戰機。

美國海軍將會增加更多體積小的艦艇、潛艇，包含無人、有人與全自動駕駛，還會增加無人艦載機（Carrier-based aircraft）的數量。艾斯培指出，這項計畫是為了讓艦隊在高強度的衝突中生存，除了保有美國的力量之外，還能在很遠的距離進行精準打擊。

▲「海獵號無人艦」（Sea Hunter）。（圖／達志影像／美聯社）



「海獵號無人艦」（Sea Hunter）的計劃就是最佳例子，這是一艘長132英尺（40公尺）的無人自動駕駛三體船，可以在沒有人類指導的情況下巡航，目前它正在接受為期兩年的測試。

艾斯培說，未來數年將是面臨「海上戰爭」的重大轉變，中國是美國最大的安全威脅，印度太平洋地區是美軍的優先戰場，「這一地區之所以重要，並非只是因為它是全球貿易和商業中心，也是大國與中國競爭的中心。」

先前曾有一份關於解放軍軍力的評估報告指出，中國擁有全世界最大的海軍艦隊，包含350艘船艦和潛艇。艾斯培強調，解放軍的海軍實力仍落後美國，「即使我們停止製造新軍艦，中國也需要數年的時間才能在公海上與我們的能力相匹配。」

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