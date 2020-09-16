921國家防災日　內政部預告將有一系列「國家級警報」

▲徐國勇16日出席防災週啟動儀式。（圖／內政部提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對9月21日國家防災日，內政部16日上午特別舉辦防災週啟動儀式，提醒國人當日上午9時21分將收到地震模擬演習簡訊，請勿驚慌，一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。另外，內政部長徐國勇出席時也提醒國人建立正確防災的觀念，並表揚政府及民間防災表現績優單位及人員。

內政部指出，2020年國家防災日將模擬大地震發生時的救災演練，情境設定為台南市「中洲構造」發生規模6.9大地震，造成建物倒塌、人員死傷、道路橋梁中斷、停水停電、通訊中斷等嚴重災情，考驗政府部門面對大規模地震下的救災動員能力，同時辦理「國際救援隊來臺救災接待及撤離中心演練」，驗證既有救災能量及入出境等跨單位整合救災機制能否有效運作。

其次，中央氣象局於21日上午9時21分時，也將發送一系列「國家級警報」訊息至民眾手機，接獲後可一起配合進行地震演練；10時整至10時10分將運用防空警報系統發布海嘯警報試放，熟練突發海嘯災害的應對程序；10時59分至11時1分各有線電視系統台會測試自動切換至公視指定頻道，各無線電視台也會同步播放災防訊息，讓電視用戶均能接收到政府的災害緊急訊息。

內政部指出，今年防災週系列活動將從9月21日起正式開跑，為期6天，每天都有1個防災準備的主題，包括演練地震避難動作、固定家具、準備緊急避難包、準備3日份食物飲水、登錄家庭防災卡及查詢避難收容場所等6大項，呼籲國人實際與家人討論及動手做好準備，遇到災害時才能減少傷害、確保平安。

內政部消防署表示，目前正持續推動「災害防救深耕第3期計畫」，輔導地方政府及公所加強應變演練等防災相關工作，並設置民間防災審查輔導機構，以辦理防災士培訓制度、韌性社區及企業防災等工作，翻轉以往由上而下之防災業務推展方向，妥善運用民間資源培育民眾防災觀念，提升全民防災意識。

消防署指出，16日活動有167個獲獎的單位或人員，包括直轄市、縣(市)政府、公所、韌性社區、防災士、企業、賣場及網路平台等防災代表，及參與防災士LOGO設計活動優勝者，現場並有相聲及行動劇宣導防災，希望藉由活動，激勵全體防災人員及民間企業，共同攜手合作保護家園，將防災觀念深植民眾內心，防患於未然。

消防署最後也提到，為提供全民詳細的防災知識，已建置「消防防災館」網站，民眾只要在今年9月21日至10月21日上傳地震演練照片，就有機會抽中Ipad PRO、Switch Litｅ、無線吸塵器、藍芽喇叭及防災大使麻吉貓帆布袋等好禮，歡迎民眾踴躍參加。

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