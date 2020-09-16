災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

▲內政部長徐國勇頒發績優獎座來慰勉2019年辦理災害防救業務經評定特優、優等之直轄市及績優單位、人士等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部9月16日於大坪林聯合開發大樓15樓國際會議廳「國家防災日」系列活動啟動儀式中，由內政部部長徐國勇，頒發績優獎座來慰勉2019年辦理災害防救業務經評定特優、優等之直轄市及績優單位、人士等，藉以提升參與者之榮譽心並激勵各級承辦人員士氣。

台南市於深耕3期評鑑中屢創佳績，除了災害防救深耕5年中程及第3期計畫前後共8年，皆榮獲內政部評鑑「特優」的創舉之外，永康區區公所、南區區公所更以積極推動區韌性社區自主防災、水患自主防災社區工作，健全防災體制，有效提升社區防災能力而獲績優區公所榮譽。

其中永康區復國里蔡玉梅女士及南區喜南里蔡建成先生則是以自身熱心於鄰里防震、住警器等防災宣導工作及協助社區架設監視器、連接手機監控巷弄淹水情形獲績優防災士表揚。除災害應變第一線的區公所、防災士之外，期望藉由民間企業的力量拋磚引玉，讓防救災工作的種子遍地開花，協助公部門推廣防災工作，以因應極端氣候所帶來的衝擊。

此次台南市在地企業中，企業防災業者有生達化學製藥股份有限公司、徠歸仁飯店、康那香企業股份有限公司，其本著熱心公益，關懷照顧弱勢，捐贈防疫物資，回饋鄉里，善盡企業的社會責任之義舉獲得績優企業表揚之殊榮。

此次期望透過社區、防災士及民間企業團體等建立互助之防救災機制，當遭遇任何突發災情時，才能擁有足夠正確防災知識與緊急避難方式以應變處置，降低災害傷亡及損失，期待政府與民間上下齊心努力讓民眾遠離危險，並將救災資源有效運用。

市長黃偉哲為市民「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念，讓台南市在各層面共同提升台南市的災害防救能力，在未來面對各種天然災害時能具有「韌性能力」妥善應變，以提升全民防災意識，做好全面防災準備，期許防災做得更早，讓台南市民過得更好。

・北極靈芝天然珍稀