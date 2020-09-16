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東森購物績優獲內政部表揚肯定　王令麟：持續配合政府政策回饋社會

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▲▼ 總裁領取內政部防災績優單位獎，王令麟，東森購物 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物董事長王令麟16日出席內政部績優單位表揚，內政部長徐國勇親自頒獎肯定。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

9月21日為「國家防災日」，東森購物網配合政府於9月設置防災專館，積極宣傳防火救災觀念，榮獲內政部肯定為績優網購平台，今（9/16）內政部舉辦頒獎典禮，東森購物董事長王令麟親自出席接受表揚，從內政部長徐國勇手中接下獎項，王令麟在受訪時表示，「身為企業界，取之於社會也一定要用之於社會，未來將更努力支持政府政策，並提供更好的服務給消費者。」

王令麟提到，「在新冠肺炎疫情期間，東森集團發揮強大資源優勢支持政府各項政策，包括照顧農漁民以及開設防災專館提醒民眾要居安思危，善盡企業社會責任，但更重要的是台灣民眾的愛心，每一項活動、每一項產品，感謝會員們踴躍參與支持，這一點也讓我們在經營企業時感到非常窩心，期望大家一起來努力。」

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▲▼ 總裁領取內政部防災績優單位獎，王令麟，東森購物 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟感謝內政部長徐國勇親自頒獎給予肯定，未來將更努力支持政府的政策。（圖／記者徐文彬攝）

2020上半年大環境在疫情重創下，各行各業經濟受到衝擊，而此時更要伸出援手，東森長期以來做公益回饋社會，不僅捐助偏鄉學童、關懷銀髮，疫情期間更是不計成本助小農、挺醫護，自年初率先加入農漁產銷售國家隊行列後，透過旗下電視購物頻道與東森購物網行銷，並加碼東森幣展現回饋力道，協助農委會與各縣市首長成功推廣農產品，在900萬會員一起發揮愛心共同努力下，每檔銷售表現亮眼，統計助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，成績有目共睹，不僅提升農漁產銷量，更展現出不分藍綠、跨黨派合作為農民發聲的成果。

▲▼「嚴選大樹玉荷包，南部人都說讚的好滋味」行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲與立法委員邱議瑩聯手熱情開催，為高雄大樹玉荷包扮演一日購物專家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物開賣來自高雄「大樹農會玉荷包」，當日狂銷2,000組。左起為購物專家怡君、大樹農會總幹事張清榮、行政院副院長陳其邁、立法委員邱議瑩、農委會主委陳吉仲、東森購物執行長彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲上東購銷售文山包種茶，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲（右）、王令麟（左）聯手推廣台北市在地好茶。（圖／記者徐文彬攝）

農委會主委陳吉仲（圖／東森購物提供）

▲農委會主委陳吉仲與東森購物一起助小農、挺醫護。（圖／東森購物提供）

東森做公益 農民最滿意（圖／東森購物提供）

▲台北市微風南京百貨外牆出現藍綠共同合作超大廣告，展示了東森購物上半年度投身公益助小農的卓越成績！（圖／東森購物提供）

▲▼東森集團總裁王令麟與藝人吳宗憲、吳姍儒到花蓮東竹國小與學童們相見歡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲東森關心偏鄉學童，王令麟與藝人吳宗憲、吳姍儒到花蓮參與東森慈善基金會「愛的早餐」活動，與東竹國小與學童們相見歡。（圖／記者王兆麟翻攝）

另外，疫情期間最辛苦的莫過於第一線醫護人員，為了向這群「台灣隊長」致敬，王令麟親率旗下東森自然美，捐贈總計1萬瓶、價值3,000萬元醫美級保養品，希望能呵護他們長期戴著口罩的肌膚；東森購物電話行銷團隊也精選通路最暢銷的保健品和保養品，送上千萬防疫大禮包給予醫護人員，為他們補充健康好體力、維持美麗好氣色，贊助物資總金額高達新台幣1,216萬元。此外，東森購物更首度舉辦「會員守護日」，提撥銷售額10%作為公益金，用實際行動力挺。

▲▼ 東森捐自然美瑞昇保養品給醫護人員 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟（右3）不捨一線醫護人員防疫的辛勞，提供價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，希望呵護他們疲憊的肌膚，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋（左3）代表接受捐贈。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物長期經營的好口碑與好品質深植人心，不只是經營企業做生意，更秉持「最有溫度」的企業服務精神，持續力行公益，為台灣盡一份心力，除了體恤辛勞的醫護人員，更做到讓全國的農民、漁民都滿意，致力打造最暖心、感動的購物平台，也是東森購物能夠屢屢獲獎備受肯定的最大關鍵。

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