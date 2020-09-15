廠商疑造假「防偽認證」投標新身分證　徐國勇：用嚴格標準處理

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）



記者蔡文鈴／台北報導

新式數位身分證將於10月份換發，但卻爆出資安疑慮，得標的東元集也遭指控以不實的「防偽認證」證書投標，檢調單位更掌握了關鍵錄音檔證據。對此，內政部長徐國勇15日受訪強調，中央印製廠會用嚴格標準處理。

根據《鏡週刊》報導，台北地檢署接獲檢舉，指東元集團涉嫌以不實的證書投標，其中最關鍵的證據是一段錄音檔，為負責防偽安全國際認證的艾爾柏（Alberk）公司負責人與廠商的對話，內容指東元未通過認證，卻以不實的證書取得標案，明顯先上車後補票，把國人數位身分證資安當兒戲，檢調已積極過濾卷證，不排除近期發動約談行動。

對此，東元集團也發出聲明表示，從未宣稱取得Intergraf的ISO 14298認證，東元的ISO 14298是由台灣機構認證，且未用於投標，東元集團投標數位晶片身分證是以EMV及ISO 27001二項認證投標，因招標規定有二項符合政府標案資格的要求即屬合格，東元完全符合規定，未涉任何不法。

東元集團強調，材料及設備不可能來自中國，晶片均由台積電生產；全案落榜的第一美卡集團，另向公共工程委員會申訴，經專家審議後，認為東元得標完全合法，已駁回申訴，第一美卡集團正研究提行政訴訟並聲請全案暫緩執行。

針對得標的東元集團涉嫌造假防偽證書，徐國勇今出席活動受訪表示，新式身分證的部分都是由中央印製廠發包處理，會請中央印製廠澄清說明。

徐國勇強調，身分證是很重要的國家政策，會用最嚴格的標準，中央印製廠也有政風單位跟相關規定，一切都會用嚴格標準處理。