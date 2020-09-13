中學生反毒插畫　明台黃誼宸、復旦楊雲淇獲頒特優獎

▲內政部反毒插畫徵選13日在刑事局簡報室進行頒獎，包含內政部主秘陳茂春（左五）、刑事局長黃明昭（右四）中信反毒基金會副董事長王卓鈞都出席盛會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警方近年為跳脫傳統宣導手法，吸引叛逆期中學生主動吸收反毒知識，內政部警政署與中國信託反毒教育基金會共同舉辦「青春加油讚」校園反毒廣播劇插畫及文案徵選活動，由刑事警察局、警廣電臺策畫執行，邀請全國高中職及國中學生發揮創意繪製插畫及撰寫文案、未來可望成為最切中中學生心態的反毒教材。

13日該活動假刑事局4樓簡報室舉辦頒獎典禮，其中台中市明台高中黃誼宸、桃園市復旦高中國中部楊雲淇同學分別獲得高中、國中組特優，他們從全國523件投稿作品中脫穎而出，將由內政部主秘陳茂春親自頒獎鼓勵、其餘獎項則分由中信反毒教育基金會副董事長王卓鈞、刑事局長黃明昭、警廣臺長宣介慈頒發。

▲內政部反毒插畫徵選13日在刑事局簡報室進行頒獎。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示「青春加油讚」插畫競賽活動，是由刑事局、警廣電臺、中國信託反毒教育基金會於2017年間合作推出的校園安全廣播單元劇，並製作雙CD無償提供全台中小學運用，成為彈性反毒教材，利用課餘時間播出，透過簡短逗趣的小故事傳達校園反毒觀念。

▲內政部反毒插畫徵選13日在刑事局簡報室進行頒獎，圖為該活動得獎名單。（圖／記者張君豪翻攝）

警方為在聲音之外，添加引人入勝的圖文插畫及創意文案，激發學生閱聽興趣，內政部與中國信託反毒教育基金會特別舉辦年度徵選活動，由中國信託反毒教育基金會提供Switch遊戲機、iPhone手機等、深受青少年喜愛的3C產品作為獎品。

內政部主任秘書陳茂春致詞指出：，得獎同學能從全國5百多件參賽作品中脫穎而出，無論創意及技巧都非常令人讚賞，非常值得為自己的表現喝彩。所選出的優秀作品，是最貼近學生心理的反毒教材，更重要的是，透過活動過程，把反毒意識與知識，烙印在全國各地學生心中。

刑事局長黃明昭表示：同學們親筆寫下、畫下的作品，都是最貼近Z世代年輕人最好的反毒素材，未來將運用各類實體活動展出，更將透過網路媒體傳遞分享反毒概念；打擊毒品犯罪則是警察的天職，刑事局將跳脫傳統，吸引青少年主動吸收反毒知識，從源頭減少新生毒品人口產生。

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