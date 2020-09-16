▲全民反貪！廉政從「心」出發，新北廉政志工北區聯合訓練。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府及法務部廉政署在新北市立鶯歌陶瓷博物館共同舉辦109年度廉政志（義）工北區聯合訓練，現場有來自新北市、臺北市、桃園市、基隆市志（義）工以及臺灣新北地方檢察署司法志工，共計105名參與。希望藉由規劃辦理聯合訓練，使廉政志（義）工間互相交流凝聚向心力，有效提升廉政服務的能量，進而促進全民反貪意識。

新北市政府秘書長林祐賢表示，廉政工作之順利推行，除憑藉政府部門之努力，尚需社會大眾的支持使能發揮綜效。新北市政府感謝廉政義工團隊夥伴的付出，透過義工們多年進入校園或圖書館宣講廉政故事，使新北市品德教育更深根落實，也希望大家號召更多人一起加入廉政志（義）工行列。

▲藉由規劃辦理聯合訓練，使廉政志（義）工間互相交流凝聚向心力，有效提升廉政服務的能量。

法務部廉政署副署長陳榮周指出，廉政署近年來，強調透過全民的共同參與推行防貪理念，如校園誠信推廣、路平專案、司法志工服務等，每位廉政志（義）工都是協助廉政署推動這個理念的重要角色。

陳榮周表示，新北市持續推廣校園誠信的成果相當豐碩，而這樣的推廣模式與經驗心得值得分享與交流，所以促成了本次聯合訓練活動，希望透過聯合訓練的方式，增加各機關志（義）工間相互交流學習的機會。

新北市政風處長王文信表示，此次訓練除了邀請知名脫口秀講師「好好笑女孩」脫口秀劇團團長黃小胖講授「自信表達課−情緒渲染力」課程，現場並播放「廉政從《心》出發」的廉政志（義）工紀錄影片，以及交流課程，現場互動熱烈，各地廉政志（義）工們感受到新北市的熱情與豐富的文化產業，身心靈收獲滿滿！。

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