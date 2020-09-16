▲板橋長江路機車停車區試營運，17日起至9月底免費停。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

機車族照過來！板橋長江路機車停車區將於9月17日起加入板橋大漢停車場營運範圍，計有377個機車停車位開放試停至9月底，10月1日起正式營運，計次收費每次10元，月租100元，歡迎機車族多加利用。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，捷運環狀線完工通車後，經地方爭取，臺北市政府捷運工程局將原放置施工機具的區域闢建為機車停車區，並交予交通局營運管理，以紓解民眾停車需求。

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陳明湖指出，長江路機車停車區位於大漢橋下，鄰近長江路及裕民街商圈，而出入口就在溪頭街、民生路三段交叉口，方便民眾購物和當地居民停車，同時減少機車停放於巷弄間、影響消防救災和民眾通行。

陳明湖表示，長江路機車停車區將自9月17日起開放免費停車至9月底，計有377格機車停車位，10月1日起正式收費，機車臨停每次10元，月租100元；場內建置有多元行動支付自動繳費機（Apple pay、Line pay、Google pay及街口支付等），並設有監視器及緊急求救鈴等安全設備，場內照明均使用LED燈具，提供智慧、安全又環保的停車服務。

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