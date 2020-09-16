酒駕男載2熱褲妹出遊！「保齡球式」撞毀9機車　還紅臉笑著講電話

▲梁男酒駕自撞，強大撞擊力道讓轎車車頭嚴重變形。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

新北市26歲梁姓男子，今凌晨酒後駕車載著2名女性友人出遊，行經鶯歌區國中街時失控自撞，路邊機車保齡球式全倒，粗估有9台車遭波及，梁男事後不見悔意，還滿臉通紅笑著講電話，讓受害車主氣憤不已，警方到場發現其酒測值高達0.61mg/L，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

▲路邊9輛機車遭酒駕轎車波及，宛如保齡球式全倒。（圖／CTWANT）

今凌晨0時許，國中街突傳驚人巨響，自小客車過彎時高速衝撞，路邊9輛機車遭受波及而受損嚴重，轎車車頭也嚴重變形，車輛零件散落一地，場面怵目驚心，梁姓駕駛與2名穿著熱褲的女乘客連忙下車查看，所幸無人受傷。

警方一到場就聞到梁男身上濃濃酒味，調查後發現其酒測值高達0.61，被害車主接獲通知後也立刻到場，發現梁男毫無悔意，肇事後還笑著講電話，讓被害人氣憤不已，警方訊後則依公共危險罪嫌移送法辦。

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