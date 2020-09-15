▲萬里大鵬國小師生「牽罟」體驗，重現百年捕魚海洋教育。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小全校師生15日在學區內的下寮海灘體驗牽罟活動，讓學生體驗到先人智慧傳承下來的漁撈活動，透過導覽人員的帶領學生認識漁網網目的大小與海洋生態永續的關係，藉此啟發孩子保護海洋、愛護生態的純淨之心。

「牽罟」捕魚方式為一種先民傳承下來的古老漁法，「罟」是網的意思，牽罟就是集合眾人的力量一起拉網捕魚，牽罟是一種近海漁撈的技術同時也是一項非常辛苦的捕魚方法，卻是過去漁村村民生活的一部分。

15日大鵬國小包含幼兒園在內的全校師生以及萬里區長粘雪琴，一同來體驗象徵先民智慧與文化傳承的牽罟活動，了解船隻如何離岸進行投放魚網，投網時還須細心查看潮流方向與流速，並注意網子是否順利展開。

▲「牽罟」捕魚方式，藉此啟發孩子保護海洋、愛護生態的純淨之心。

當放下囊網時，船就必須往岸邊駛回，待船靠近沙灘後，把曳繩的尾端交給岸邊等候的人，等帶頭的人一聲令下，所有人立刻使出全力開始將全部網子曳引離開水面，整個過程就好像與海拔河一樣，大家合力拖拉魚網上岸那種認真的樣子真是熱鬧又有趣！中年級學生林韋杉表示，原來在我家附近的海灘，就有這種充滿先民智慧的捕魚方法，我們要好好將這份文化傳承下去。

萬里區長粘雪琴表示，目前在北海岸只剩下萬里的下寮海灘還有機會體驗牽罟的活動，這種傳承社區文化與保護海洋重要的友善漁法值得加以重視，希望日後能結合觀光活動，推展萬里之美。

大鵬國小校長許聰顯表示，萬里下寮海灘所在的加投社區是本校學區，因此，希望結合「牽罟」這種在地資源與特色，發展本校校訂課程，透過體驗與學習海洋文化課程，同時與社區進行互動連結，讓孩子對家鄉特色文化產生認同，進一步學習思考如何針對在地資源進行開發與運用，日後能為家鄉特色傳承盡一份力量。

► 美麗最大的祕密

▲▼希望結合「牽罟」這種在地資源與特色，發展本校校訂課程。