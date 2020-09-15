▲結合籤詩與星座線上加持，新北創意交通安全宣導好吸睛。（圖／新北市新聞局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局為加強宣導交通安全觀念，結合籤詩與星座命理，推出「新北平安福」好運靈籤及「交通星理學」等社群宣導貼文，提醒民眾重視交通安全，在網路上颳起一陣交安命理旋風，受到民眾熱烈迴響，也讓董仔、孫生等網紅直呼交通宣導也可以很有創意，紛紛強力分享，一起關心大眾行的安全。

新聞局表示，據統計，2019年65歲以上高齡者交通事故死亡1159人，佔全國總死亡人數2865的4成以上，而18至24歲年輕族群，則約佔新北市機車事故傷亡的3成。因此，新聞局特別針對高齡者與年輕人設計交通安全宣導，透過市府臉書「我的新北市」粉絲專頁，結合時下流行的創意貼文互動方式，讓民眾抽出「新北平安福」好運靈籤或「交通星理學」星座解析，以寓教於樂的方式，強化交通安全觀念。

新聞局長蔣志薇表示，「新北平安福」好運靈籤貼文，結合長輩圖與宮廟籤詩的元素，宣導高齡者用路安全，傳達「行車時支線道要禮讓幹線道」、「穿越道路應遵守行人專用號誌」等觀念；而「交通星理學」則針對年輕的機車族群，以年輕人所熟悉的星座解析，並用符合星象特徵的可愛的動物圖象，提醒機車族群用路安全原則。

這些創意互動貼文，不僅受到民眾的熱烈分享與回應，連知名網紅也參與網路分享風潮，像是以愛騎車聞名的「反骨WACKYBOYS」孫生貼文表示，「身為兩輪族代表！騎車安全超重要！」；「這群人」的董仔，也提醒大家「過馬路的時候，手機不要一直看」避免危險。而這次交安宣導貼文，兼具可愛與創意表現方式，更讓表特版女神姚采辰貼文直呼，「好運靈籤也太可愛了吧！」讓網路社群宣導增添不少關注與話題。

同時，9月14日起至20日適逢「全國交通安全週」，新北市新聞局除透過社群貼文加強宣傳道路安全觀念及正確的用路行為外，也結合捷運燈箱、YouBike與廣播等多元管道加強宣導力度，呼籲社會大眾不論是行人或是駕駛，都應該重視交通安全的重要性，養成良好用路習慣以避免事故發生，才能「保護自己也保護別人」。

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