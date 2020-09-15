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響應9月16日「國際臭氧層保護日」　親手植樹環保綠化愛地球

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▲9月16日「國際臭氧層保護日」 響應植樹環保綠化愛地球。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾參與新北市植樹造林之成果。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

每年9月16日是聯合國訂定的「國際臭氧層保護日」，今年更是「臭氧層保護公約」通過的35周年。新北市政府農業局邀請大家一起走到戶外親近山林，多吹自然風少吹冷氣，減少冷媒使用，也呼籲大家共同為環境做一件事情，一起植樹綠化環境，帶給新北更多的綠蔭！9月底前民眾都可以申請免費的苗木來種植喔！

農業局長李玟表示，臭氧具有吸收部分紫外線的效果，臭氧層變得稀薄會導致照射到地表的紫外線增多並對人體造成危害，保護臭氧層的工作刻不容緩。鼓勵民眾植樹造林、綠化環境並減少冷媒使用是農業局一直在推動的工作，新北市目前森林覆蓋率已達76%，居六都之首，每年更提供免費苗木供民眾申請，無論是有意從事長期林業經營，抑或純粹希望綠化環境、美化市容，農業局皆全力支持。

▲9月16日「國際臭氧層保護日」 響應植樹環保綠化愛地球。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府提供無償苗木配撥。

李玟說，7月到9月是免費苗木配撥的申請期間，主要配撥本土原生樹種如楓香、青楓、山櫻花、杜英、台灣欒、台灣櫸、光臘樹、烏心石、肖楠、羅漢松、毛柿、水黃皮等等。民眾可把握9月底前的申請時間，向區公所洽詢，更多資訊可上農業局網站「重要公告」查詢。

另外，各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（不提供個人申請）如欲進行環境綠美化，9月30日以前可向市府綠美化環境景觀處申辦，相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄−下載專區」查詢。

► 美麗最大的祕密

▲9月16日「國際臭氧層保護日」 響應植樹環保綠化愛地球。（圖／新北市農業局提供）

▲林農種植苗木。

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