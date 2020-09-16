國民黨團轟政府成「合法駭客」　批科技偵查法變科技「東廠」法

▲國民黨團召開「科技偵查法威權再現」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

法務部日前公告《科技偵查法》草案，擬准許檢調以「植入程式」的方式對通訊軟體進行監查，引發法界高度質疑。國民黨團16日召開記者會，痛批此法「用科技方式，行東廠之實」，打著科技偵防的大旗，無限擴充監聽監控的範圍，讓台灣回到警察國家的狀態。

法務部研擬「科技偵查法」草案，擬准許檢調以「植入程式」的方式對通訊軟體進行監查，經裁准，包括LINE、Facebook、Instagram等軟體都可以被調查局、刑事警察局監看、監聽，草案一出引起高度質疑。

書記長林奕華批評，法務部的草案根本是「科技東廠法」，草案授權使用科技監聽、偵查規定過於寬鬆空泛且不明確，「用科技方式，行東廠之實」。她呼籲，監察院長、國家人權委員會主委陳菊主張的「院際協商權」，現在機會來了，要求陳菊先跟行政院長進行院際協商，明確指出科技偵查法違反人權的部分。

立委李貴敏表示，科技偵查法恐讓所有人民都活在24小時被監控的情境中，尤其現在人手一機，檢調警單位透過手機植入木馬方式能看到所有手機訊息，甚至與調查是否相關都看得到，每個人等於赤裸裸地攤在檢調眼皮下。

李貴敏批評，科技偵查法明顯違憲，馬王政爭時通過《通訊保障及監察法》，對於監聽的時間、範圍、對象都有明確規定，然而，法務部打著科技偵防的大旗，卻在草案中布了許多暗樁，例如草案中規定對與案件無關的人，竟也可用「實施調查時，受調查對象或標的以外之人或物將無可避免地涵蓋於調查內容，亦得為之」，等於無限擴充監聽監控的範圍，讓台灣回到警察國家的狀態。

立委吳怡玎也質疑，法務部去年才去韓國考察，韓國在科技使用上比我們先進，但他們都認為沒必要了，台灣為何這時要走在前面？是要讓政府成合法駭客？我們不是唯一使用網路通訊軟體的國家，未來大大開放誰能監察、誰允許，這些本來在通保法中都已明確規定，為何要繞過通保法放寬？呼籲法務部不要藉民主法治之名，行警察國家之實。