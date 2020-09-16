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「FB買中衛口罩」店員勸別取　客付2000元拆開嗆提告：協助詐騙

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▲▼加利黑心口罩流入新北藥局。（圖／記者崔至雲攝）

▲FB網購口罩小心假貨！（示意圖／記者崔至雲攝）

網搜小組／劉維榛報導

臉書網購千萬別買！一名超商店員透露，之前有女客人在FB買6盒中衛口罩，就怕是陸製不良品，要求先開箱查驗。礙於公司規定無法先拆包裹，原PO除了多次拒絕，也良心建議別取貨，怎料女客人最後決定付錢拆開，結果發現是假貨後，對方竟大吵大鬧要提告，讓原PO傻眼不已。

臉書《靠北超商2.2》貼出一篇台灣鯛的日常，一名超商工讀生指出，日前一名女客人來取價值2000元的包裹，但她卻不打算付錢，執意想先拆開來看，儘管原PO已清楚表明，「公司規定就是不行」，結果對方還是使出狂盧攻勢，「可以割邊邊膠帶，到時候再黏上...」

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狂拗老半天，女客人才坦言，是因為在臉書買6盒中衛口罩怕被騙，才會想先拆開確認。原PO能理解對方的疑慮，不過還是果斷拒絕對方，「可我們只是代收款跟讓你取件的超商，萬一讓開了，妳不付錢也是我們店員要自己賠錢」，而另一位在場同事則建議乾脆不要取貨，不然就是要拍開箱影片。

眼看盧不成功，女客人只好掏錢取貨，並要求原PO兩人幫忙錄影為證，結果一拆開瞬間，大家頓時臉上三條線，「結果她真的被騙了，是中國製的一般防塵口罩，我們後來也愛莫能助，她自己要貪小便宜，就得花錢買教訓。」

看著女客人落寞神情離去後，怎料鬧劇還沒完，30分鐘後，對方一進門就嗆聲「告你們協助詐欺」，更主張「為什麼不能幫我拆包裹，先看再付錢，就是有你們這種店員才會讓詐騙集團猖狂」，隨即拍下原PO名牌，還威脅要調監視器報警。

礙於店長不在現場，只能透過電話安撫女客人情緒，足足搞了1個多小時，無奈對方還是講不聽，掛完電話就衝去報警了。倒楣的原PO則一臉怨氣直呼，「本來11點可以下班，搞到快12點我才補完貨煮完茶葉蛋，真的是蠻X的，因為沒有薪水！」

▲▼中衛正版口罩（圖／翻攝CSD 中衛臉書）

▲到實體通路買中衛口罩比較妥當！（圖／翻攝CSD 中衛臉書）

事實上，該文章轉自Dcard「客人拍我名牌去報警」的文章，原PO心累直呼，「希望所有超商員工都不要遇到這種客人，真的是浪費時間浪費薪水浪費生命，然後心裡還委屈到不行。」底下網友也狂砲轟，「應該是在蝦皮購買，但對方問題較多，辛苦你了」、「這種的被騙只能說是活該啦，支持原PO跟店長告回去」、「身為店員看了真不爽」、「同樣身為店員，也遇過幾次這樣的人，該講的跟他講一講，剩下關我屁事」。

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