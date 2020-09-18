2020台灣設計展讓口罩變身邀請卡　林智堅邀民眾：把國家級設計穿上身！

▲新竹市長林智堅邀請民眾戴上「國家級設計」來參加設計展。

圖、文／新竹市政府提供

國家級時尚就在臉上！ 2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」即將在10月1日至11日在新竹市舉辦，今年是抗疫年，口罩成進出公共場所的「通行證」，口罩時尚正夯。市長林智堅今（18）日透過臉書指出，設計展團隊以巧思讓口罩變身邀請卡，由國慶設計師葉忠宜操刀，以螢光綠粉搭配黃藍跳色箭頭，只要成為設計展志工就可免費獲得，邀請民眾戴上「國家級設計」來參加設計展！

2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」團隊將「口罩」轉化為本次展覽的代表物，更創意化身邀請函廣發各地，市長林智堅今也親自穿戴上陣，完美詮釋「這個時代，時尚就在臉上。」他說，在現今的疫情時代，每個人都戴著口罩，口罩的設計也成為時尚的焦點，只要戴上「設計展限定」口罩，保證讓你一秒變成最潮流的設計展粉絲。

「不只口罩有國家隊，設計也有國家隊！」林智堅市長臉書貼文一出，許多網友在底下紛紛留言表示「口罩太時尚了！」「只有一個，捨不得用！」還有人直呼「太美了！」「真的好好看啊」「太時尚！」更有人說「市長太帥了！」不過最多的還是詢問「口罩有賣嗎？」「想要一整盒！」

對此，林智堅市長也說，只要加入設計展志工，就可獲得「設計展限定」口罩，把最潮的國家級配備穿在身上，目前志工招募只剩最後幾個名額，要加入就趁現在，不要再猶豫！

▲只要加入設計展志工，就可獲得「設計展限定」口罩。

「當一位旅客首次造訪新竹，該給他什麼樣的感受？」這最潮的口罩出自國家級設計師葉忠宜之手，曾設計出國慶主視覺的他，這次再次操刀2020台灣設計展主視覺，設計也轉化在口罩上，成為人人可以戴上身的配件。

設計師葉忠宜說，新竹的「竹」字在象形圖解彷彿是前進的「箭頭」，也是口罩上的主要設計，為每個旅人指引新竹的方向，再藉由新竹給人的科技感為主軸，用簡單的線條組合成各種視覺延伸。

另外，綠色螺旋狀的小風獸也是視覺核心，葉忠宜指出，以「風轉」的意象，結合動態幻化成「新竹獸」的原型，邀請大家跟著新竹獸的腳步登陸本次設計展，旋起「人來風」的10月流。