猜猜我是誰？ 恭喜幸運中獎？ 　移民署教新住民破詐秘技

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站為防範新住民被騙，於18日新住民家庭教育宣導課程中，傳授新住民破解詐騙方法。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站為防範新住民被騙，於18日新住民家庭教育宣導課程中，特別結合臺灣高等法院高雄分院、公平交易委員會南區服務中心、財政部高雄國稅局及法務部行政執行署高雄分署等單位，傳授新住民破解詐騙伎倆的預防方法，不要被騙上當。

▲▼移民署邀請專家教導新住民不要被騙。

新住民阿蘭回憶自身的受騙經驗表示，曾收過一通簡訊通知有1份郵局包裹送貨失敗，必須連結手機號碼查詢包裹狀態。原來詐騙集團盜用中華郵政名義，製作詐騙網站欺騙民眾，她不疑有他按下連結並輸入手機號碼及驗證碼後，個資立馬被竊並遭盜刷。

公平交易委員會南區服務中心夏萬春視察表示，最近政府相關部會紛紛推出農遊券、浪漫客庄旅遊券及動滋券，有些單位會以簡訊發送中獎通知，詐騙集團因而藉此亂槍打鳥方式傳簡訊，吸引民眾上勾受騙，呼籲民眾謹慎不要亂點連結。

另詐騙集團喜歡吸收未成年人來當車手，誘騙無知少年加入詐騙行列，一旦遭查獲，甚至禍及家人。陳明富法官表示，因未成年人之法定代理人為父母，法定代理人須負連帶損害賠償責任，這些未成年車手誤以為是「輕鬆高報酬」的打工工作，卻不知已違法且要面對高額的民事求償，為人父母者要多關心家中的孩子以免誤入歧途，而成為詐騙集團的共犯。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，詐騙集團手法層出不窮，多會鎖定生活較單純的年長者、退休人員、家庭主婦及未成年人等，施以詐術取得信任並騙取財物，呼籲新住民們如遇到類似詐騙手法，一定要保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免被騙。

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